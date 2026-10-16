Presunto roba carros en zona 11 enfrenta proceso penal

El Juzgado de Turno resolvió este viernes, 16 de octubre, ligar a proceso penal a Esteban Jafet Escobar González, de 23 años, un presunto roba carros que fue capturado el pasado martes luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad ocurrido en la colonia Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó los indicios para vincular al detenido con los hechos irregulares en los que se reportó el robo de un automóvil, la retención de su conductor y un intercambio de disparos con las autoridades. Tras el análisis correspondiente, el órgano jurisdiccional determinó dictar auto de procesamiento.
Los delitos por los cuales será investigada esta persona son portación ilegal de arma de fuego, robo agravado y atentado.
Disparos, enfrentamiento y un presunto delincuente fallecido
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el conductor afectado por el robo le relató al personal de la institución que él brinda servicios de transporte por aplicación. La noche del 13 de octubre estaba trabajando y le solicitaron un viaje con dirección a un centro comercial de la zona 11; sin embargo, en el camino los dos pasajeros le pidieron desviarse y más adelante uno de ellos pidió que se detuviera para pasarse adelante, por un supuesto problema en la pierna.
También le pidieron seguir una ruta que la víctima consideró que podría ponerlo en riesgo, así que ignoró las indicaciones que los desconocidos le estaban dando. En ese momento, ellos amenazaron con dispararle.
El conductor observó una patrulla que circulaba por las cercanías, así que aceleró para alcanzarla y logró solicitar ayuda. Fue entonces cuando hubo un enfrentamiento entre los presuntos delincuentes y los policías.
El saldo fue de un supuesto roba carros abatido en el lugar, mientras que Escobar González fue detenido y puesto a disposición de la justicia para dilucidar su situación.
En un video que circula en las redes sociales, se observa al ahora procesado expresar que es inocente. "Poli, a mí me están inculpando", expresó al momento de ser detenido, con el objetivo de evitar ser trasladado a prisión.
Las investigaciones sobre este incidente continúan a cargo del Ministerio Público, que trabaja en coordinación con la PNC.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7