Dos capturados tras robo de furgón en Escuintla

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este viernes, 16 de octubre, en seguimiento de la investigación por el robo de un furgón que ocurrió en la autopista Palín, Escuintla. Como resultado, el conductor de la unidad fue rescatado y dos presuntos delincuentes fueron capturados.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 31 llevaron a cabo un rastreo en la zona tras ser notificados sobre el hecho delictivo. De esta manera, lograron ubicar el área por donde se desplazaban los presuntos robafurgones.
Aproximadamente en el kilómetro 39 de la referida carretera, los policías lograron interceptar a los sospechosos. Se trataba de dos hombres, de 38 y 39 años. El primero de ellos registra dos antecedentes por robo, en los años 2019 y 2020, y el otro un antecedente por violencia contra la mujer.
"Los agentes procedieron a la detención de los presuntos roba furgones, recuperaron el vehículo y rescatar sano y salvo al piloto, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre este hecho", explicó la PNC en un boletín.
Recuperan mercadería robada
El vehículo de transporte pesado recuperado jalaba un contenedor cargado con fertilizantes valorados en casi Q220 mil, el cual había salido del kilómetro 72, Michatoya, Puerto Quetzal, Escuintla, con destino a la frontera Corinto, Honduras.
Además, durante la intervención se les incautó a los individuos un arma de fuego calibre 9 mm, con su respectivo cargador y municiones, la cual registra reporte de robo del 4 de enero de 2025. También fueron decomisados tres teléfonos celulares que serán embalados para fortalecer la investigación.
Otro furgón robado en Escuintla
El pasado 4 de marzo, las fuerzas de seguridad recuperaron un cabezal y un furgón cargado con insumos médicos que fueron robados por hombres armados. El operativo se llevó a cabo en la autopista Palín, Escuintla.
De acuerdo con la información recibida por las autoridades, el transporte iba cargado con productos valorados en 19 mil dólares y se movilizaba hacia una droguería de la capital, procedente de Hidalgo, México, cuando fue robado por individuos armados momentos antes en ese sector.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la pronta denuncia ciudadana sobre el robo de este vehículo alertó a los agentes de la comisaría de Escuintla, que de inmediato comenzaron con las acciones para intentar encontrarlo.
Tras localizar el vehículo, se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta que finalmente se pudo lograr la recuperación del vehículo en el kilómetro 55 de la autopista Palín, Escuintla, donde fue abandonado por los delincuentes al verse acorralados. Los implicados lograron escapar.