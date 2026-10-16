 Dos capturados tras robo de furgón en Escuintla
Nacionales

PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintla

El transporte recuperado iba cargado con fertilizantes valorados en aproximadamente Q220 mil.

Compartir:
Los presuntos roba furgones fueron detenidos en Palín, Escuintla., PNC
Los presuntos roba furgones fueron detenidos en Palín, Escuintla. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad implementaron un operativo este viernes, 16 de octubre, en seguimiento de la investigación por el robo de un furgón que ocurrió en la autopista Palín, Escuintla. Como resultado, el conductor de la unidad fue rescatado y dos presuntos delincuentes fueron capturados.

Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la Comisaría 31 llevaron a cabo un rastreo en la zona tras ser notificados sobre el hecho delictivo. De esta manera, lograron ubicar el área por donde se desplazaban los presuntos robafurgones.

Aproximadamente en el kilómetro 39 de la referida carretera, los policías lograron interceptar a los sospechosos. Se trataba de dos hombres, de 38 y 39 años. El primero de ellos registra dos antecedentes por robo, en los años 2019 y 2020, y el otro un antecedente por violencia contra la mujer.

"Los agentes procedieron a la detención de los presuntos roba furgones, recuperaron el vehículo y rescatar sano y salvo al piloto, luego de una denuncia ciudadana que alertó sobre este hecho", explicó la PNC en un boletín.

Recuperan mercadería robada

El vehículo de transporte pesado recuperado jalaba un contenedor cargado con fertilizantes valorados en casi Q220 mil, el cual había salido del kilómetro 72, Michatoya, Puerto Quetzal, Escuintla, con destino a la frontera Corinto, Honduras.

Además, durante la intervención se les incautó a los individuos un arma de fuego calibre 9 mm, con su respectivo cargador y municiones, la cual registra reporte de robo del 4 de enero de 2025. También fueron decomisados tres teléfonos celulares que serán embalados para fortalecer la investigación.

Capturan a ocho presuntos ladrones de furgones en Villa Nueva

Según la PNC, los apresados fueron encontrados infraganti, cuando se realizaba un operativo para recuperar un cabezal robado ayer.

Otro furgón robado en Escuintla

El pasado 4 de marzo, las fuerzas de seguridad recuperaron un cabezal y un furgón cargado con insumos médicos que fueron robados por hombres armados. El operativo se llevó a cabo en la autopista Palín, Escuintla.

De acuerdo con la información recibida por las autoridades, el transporte iba cargado con productos valorados en 19 mil dólares y se movilizaba hacia una droguería de la capital, procedente de Hidalgo, México, cuando fue robado por individuos armados momentos antes en ese sector.

La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que la pronta denuncia ciudadana sobre el robo de este vehículo alertó a los agentes de la comisaría de Escuintla, que de inmediato comenzaron con las acciones para intentar encontrarlo.

Tras localizar el vehículo, se inició una persecución que se extendió por varios kilómetros hasta que finalmente se pudo lograr la recuperación del vehículo en el kilómetro 55 de la autopista Palín, Escuintla, donde fue abandonado por los delincuentes al verse acorralados. Los implicados lograron escapar.

En Portada

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026t
Nacionales

Al menos 22 muertos y un desaparecido por las lluvias durante 2026

08:21 AM, Oct 16
PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintlat
Nacionales

PNC rescata a piloto y captura a dos sospechosos por robo de furgón en Escuintla

09:18 AM, Oct 16
Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemalat
Deportes

Se cumplen 30 años de la tragedia que enlutó a Guatemala

06:46 AM, Oct 16
Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluviast
Internacionales

Huracán Trudy sube a categoría 3 y amenaza con lluvias

09:05 AM, Oct 16
Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operaciónt
Internacionales

Difunden primeras fotos del papa León XIV tras su operación

08:37 AM, Oct 16

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalLiga de NacionesNoticias de GuatemalaEstados UnidosLiga NacionalViolenciaPNCEE.UU.Futbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar