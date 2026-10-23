Combaten incendio en edificio abandonado del Centro Histórico

Los cuerpos de socorro reportaron que en horas de la tarde de este viernes, 23 de octubre, se registró un incendio en el interior de un edificio abandonado, ubicado en la 5ª calle y 8ª avenida de la zona 1, Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a columnas de humo que se observaban en el referido inmueble y se sospechaba de posibles llamas que estaban consumiendo el lugar.
De inmediato se movilizaron los elementos de la Estación Central y compañías cercanas a bordo de unidades contra incendios y vehículos de abastecimiento para atender la emergencia.
"El personal operativo inició las labores de extinción, trabajando de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara", explicó un portavoz de la institución.
Agregó que, hasta las 13:30 horas continuaban las labores. Debido a la magnitud del siniestro, varias unidades de abastecimiento se han hecho presentes en el lugar para apoyar en el combate del siniestro.