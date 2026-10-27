Eligen a la junta directiva del Parlacen para el período 2026-2027

El Parlamento Centroamericano (Parlacen) llevó a cabo las votaciones para cargos de Junta Directiva para el período 2026-2027. Para la Presidencia fue electo Samuel Armando Reyes, quien representa al Estado de Honduras, país al cual le corresponde, según el orden alfabético de rotación establecido en el Tratado Constitutivo.
El acto de toma de posesión está programado para el 28 de octubre en una sesión solemne de Asamblea Plenaria, en donde asumirán sus cargos formalmente los legisladores electos, en presencia de invitados especiales.
Para integrar la Junta Directiva 2026-2027 quedaron electos como Vicepresidentes:
- Ruddy Miguel Girón, por el Estado de Guatemala.
- Ana Guadalupe Mejía, por el Estado de El Salvador.
- Namibia Angola Didiez, por el Estado de República Dominicana.
- Lesly Ariel Miranda, por el Estado de Panamá.
Como Secretarios de Junta Directiva, resultaron electos:
- Olman René Argueta, por el Estado de Honduras.
- José Salomón Herrera, por el Estado de Guatemala.
- Heidy Carolina Mira, por el Estado de El Salvador.
- Catalina Olea Salazar, por el Estado de República Dominicana.
- Eric Alexander Villareal, por el Estado de Panamá.