Disparan contra hombre en Ruta Muxbal: Última Hora

Un hecho de violencia se registró durante la madrugada de este jueves, 29 de octubre, en el kilómetro 13.5 de la ruta Muxbal, antigua carretera a El Salvador. El saldo fue de una persona herida, según confirmaron los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que trasladaron unidades de emergencia después de que se recibieron reportes a través de la línea telefónica institucional con respecto a un ataque armado que había ocurrido en el referido sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre que presentaba heridas producidas por proyectiles de arma de fuego, a quien le brindaron la atención respectiva y, tras estabilizarlo, lo movilizaron hacia un centro asistencial.
Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Ataque armado deja un muerto y tres heridos en Chimaltenango
Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante la madrugada de este jueves ocurrió un ataque armado en el kilómetro 88.5 de la ruta Interamericana, en el sector San Lorenzo del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron a bordo de varias unidades de emergencia hacia el referido punto, pues se les notificó que se había registrado un hecho de violencia en el que resultaron afectadas por lo menos cuatro personas.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres y dos mujeres que presentaban heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, constataron que una de las víctimas de género femenino ya no contaba con signos vitales.
Mientras tanto, los socorristas les brindaron atención pre-hospitalaria a los otros tres afectados, quienes se encontraban en estado delicado, y posteriormente los trasladaron a la emergencia del hospital general de Tecpán.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho de violencia para resguardar el área y quedaron a la espera de que acudieran los equipos fiscales del Ministerio Público.