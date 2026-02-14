Automóvil volcado en kilómetro 12.5 de la ruta a Muxbal HOY

Automovilistas hicieron varias llamadas de emergencia al teléfono 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales, durante este sábado (14/02/2026), para reportar un accidente de tránsito en el kilómetro 12.5 de la carretera a Muxbal.
El referido cuerpo de rescate confirmó que en el lugar, un automóvil de placas particulares se accidentó, quedando totalmente volcado sobre la cinta asfáltica. Según la descripción, el conductor perdió el control chocando contra un muro y luego dando vuelta en la ruta.
Por la fuerza del impacto, el carro que se accidentó quedó con las llantas hacia arriba, bloqueando un carril de la carretera a Muxbal. Al lugar acudieron varias ambulancias con paramédicos que dieron los primeros auxilios a las personas afectadas.
En las imágenes, se pudo apreciar que las autoridades de tránsito encargadas del sector tuvieron que instalar varios conos como señalización de tránsito, porque uno de los carriles quedó temporalmente cerrado.
Autoridades e involucrados en el accidente realizaron las gestiones necesarias para remolcar el carro accidentado, tras reincorporarlo a la citada vía. Cabe resaltar que esta ruta es comúnmente utilizada como vía alterna al bulevar Los Próceres en la conexión de la zona 10 hacia el sector de Muxbal.
Hombre herido en la ruta a Muxbal
Los rescatistas precisaron que, tras el accidente de tránsito, un hombre de 35 años quedó herido, con golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial privado.
En el área, el carro de color blanco afectó un muro de ladrillo, que quedó dañado. La construcción presenta un orificio que pudo ser causado por el impacto del choque en el área.
El accidente vial ocurrió antes del amanecer y, entre los daños al automotor, se pudo observar que algunos vidrios quedaron destruídos.