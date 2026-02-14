 Automóvil volcado en kilómetro 12.5 de la ruta a Muxbal HOY
Nacionales

Automóvil queda volcado en el kilómetro 12.5 de la ruta a Muxbal

Bomberos Municipales atendieron la emergencia, tras recibir varias llamadas de los usuarios de la ruta de Muxbal.

Compartir:
El accidente ocurrió durante la madrugada en la ruta a Muxbal., Bomberos Municipales.
El accidente ocurrió durante la madrugada en la ruta a Muxbal. / FOTO: Bomberos Municipales.

Automovilistas hicieron varias llamadas de emergencia al teléfono 123 del Cuerpo de Bomberos Municipales, durante este sábado (14/02/2026), para reportar un accidente de tránsito en el kilómetro 12.5 de la carretera a Muxbal.

El referido cuerpo de rescate confirmó que en el lugar, un automóvil de placas particulares se accidentó, quedando totalmente volcado sobre la cinta asfáltica. Según la descripción, el conductor perdió el control chocando contra un muro y luego dando vuelta en la ruta.

Por la fuerza del impacto, el carro que se accidentó quedó con las llantas hacia arriba, bloqueando un carril de la carretera a Muxbal. Al lugar acudieron varias ambulancias con paramédicos que dieron los primeros auxilios a las personas afectadas.

En las imágenes, se pudo apreciar que las autoridades de tránsito encargadas del sector tuvieron que instalar varios conos como señalización de tránsito, porque uno de los carriles quedó temporalmente cerrado. 

Autoridades e involucrados en el accidente realizaron las gestiones necesarias para remolcar el carro accidentado, tras reincorporarlo a la citada vía. Cabe resaltar que esta ruta es comúnmente utilizada como vía alterna al bulevar Los Próceres en la conexión de la zona 10 hacia el sector de Muxbal.

Agentes municipales son agredidos durante operativo en carril exclusivo del Transmetro

La comuna capitalina recordó que la vía exclusiva existe para garantizar la seguridad y la frecuencia del servicio para los usuarios y debe ser respetada.

Hombre herido en la ruta a Muxbal

Los rescatistas precisaron que, tras el accidente de tránsito, un hombre de 35 años quedó herido, con golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial privado. 

En el área, el carro de color blanco afectó un muro de ladrillo, que quedó dañado. La construcción presenta un orificio que pudo ser causado por el impacto del choque en el área.

El accidente vial ocurrió antes del amanecer y, entre los daños al automotor, se pudo observar que algunos vidrios quedaron destruídos.

En Portada

OEA y UE denuncian intimidación en elecciones para la CCt
Nacionales

OEA y UE denuncian "intimidación" en elecciones para la CC

06:40 PM, Feb 13
Inguat recomienda posponer viajes a Santiago Atitlánt
Nacionales

Inguat recomienda posponer viajes a Santiago Atitlán

09:27 PM, Feb 13
Elección TSE: Comisión evalúa 178 expedientes t
Nacionales

Elección TSE: Comisión evalúa 178 expedientes

07:43 PM, Feb 13
Ángel Correa: Con Messi en cancha, Argentina es favoritat
Deportes

Ángel Correa: "Con Messi en cancha, Argentina es favorita"

02:57 PM, Feb 13

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbolSeguridad#liganacionalPNCEstados UnidosSuper BowlEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos