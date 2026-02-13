Agentes municipales agredidos en operativo en la vía

Las autoridades municipales de la Ciudad de Guatemala informaron que este viernes, 13 de febrero, se registró un incidente en la vía pública en el que agentes municipales fueron agredidos. El hecho ocurrió en un tramo por donde hace su recorrido la Línea 12 del Transmetro, aunque no se especificó el punto exacto.
De acuerdo con la información compartida por la comuna capitalina, el personal tomó acciones para retirar a motociclistas que invadían el carril exclusivo de este servicio de transporte urbano. Sin embargo, durante la intervención, fue agredido.
A pesar del altercado, las autoridades lograron controlar la situación conforme a los protocolos establecidos y retiraron los vehículos involucrados, restableciendo el orden y la circulación adecuada del servicio.
Llamado a respetar las leyes de tránsito
La municipalidad de Guatemala recordó que la vía exclusiva existe para garantizar la seguridad y la frecuencia del servicio para miles de usuarios del Transmetro. En ese sentido, enfatizó que respetar estos espacios es responsabilidad de todos.
"Su uso indebido o imprudente pone en riesgo la seguridad, puede provocar accidentes y afecta a quienes viajan en las unidades de servicio", aseguró la comuna capitalina.
Asimismo, enfatizó que cuando la situación lo requiera, la vía exclusiva del TransMetro debe ser utilizada únicamente por vehículos de emergencia, según el Artículo 127 (Prioridad de paso de los vehículos de emergencia) de la Ley de Tránsito y el Acuerdo Municipal COM-022-2006.
Su ocupación irregular puede generar accidentes, retrasos en la atención de emergencias y afectar a miles de personas que dependen diariamente del servicio, añadió.
Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas viales, recordando que cumplirlas es fundamental para garantizar una movilidad más segura, fluida y ordenada en beneficio de todos.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7