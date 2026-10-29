 Chimaltenango: Un fallecido y tres heridos en ataque armado
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Chimaltenango: Ataque armado deja una persona fallecida y tres heridas

La víctima mortal es una mujer. Hasta el momento, no ha sido identificada.

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Área donde ocurrió el ataque que dejó una mujer muerta y tres personas heridas en Tecpán, Chimaltenango., Bomberos Voluntarios
Área donde ocurrió el ataque que dejó una mujer muerta y tres personas heridas en Tecpán, Chimaltenango. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Los cuerpos de socorro dieron a conocer que en horas de la madrugada de este jueves, 29 de octubre, ocurrió un ataque armado en el kilómetro 88.5 de la ruta Interamericana, en el sector San Lorenzo del municipio de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

Los elementos de los Bomberos Municipales Departamentales se movilizaron a bordo de varias unidades de emergencia hacia el referido punto, pues se les notificó que se había registrado un hecho de violencia en el que resultaron afectadas por lo menos cuatro personas.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres y dos mujeres que presentaban heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, constataron que una de las víctimas de género femenino ya no contaba con signos vitales.

Mientras tanto, los socorristas les brindaron atención pre-hospitalaria a los otros tres afectados, quienes se encontraban en estado delicado, y posteriormente los trasladaron a la emergencia del hospital general de Tecpán, donde quedaron internados.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de las víctimas de este ataque.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar donde ocurrió el hecho de violencia para resguardar el área y quedaron a la espera de que acudieran los equipos fiscales del Ministerio Público.

Ataque en Zacapa

Un ataque armado ocurrido también durante la madrugada de este jueves dejó a una persona fallecida por múltiples heridas de bala en el barrio La Ladrillera, departamento de Zacapa. No fue posible establecer su identidad.

Los Bomberos Voluntarios de la 23 Compañía cubrieron la emergencia y, tras confirmar el deceso de la víctima, procedieron a notificar a las autoridades correspondientes.

Ambos casos se encuentran bajo proceso de investigación a cargo de las entidades respectivas para esclarecer cómo se dieron los hechos e identificar a los posibles responsables.

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