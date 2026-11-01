 Academias de baile de Quetzaltenango deleitan en las calles
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Academias de baile de Quetzaltenango deleitan en las calles

Jóvenes destacados de varias academias de baile recorrieron las calles de Quetzaltenango con la coreografía de Thriller, de Michael Jackson.

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Los bailarines derrocharon talento en las calles de Quetzaltenango. , Captura de pantalla.
Los bailarines derrocharon talento en las calles de Quetzaltenango. / FOTO: Captura de pantalla.
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La noche se llenó de color y ritmo en las calles del casco urbano de Quetzaltenango, gracias a que integrantes de varias academias de baile decidieron salir a las calles para demostrar sus destrezas con una coreografía de la canción Thriller, de Michael Jackson.

La coordinación, el maquillaje, el vestuario y el ritmo de la actividad hizo que los vecinos salieran a las calles para acuerpar el baile que recorrió varias arterias y que se volvió tendencia en el internet. El baile se desarrolló con la emblemática canción en la noche del 31 de octubre, cuando se celebra la Noche de Brujas o el Halloween de origen extranjero.

Los jóvenes que participaron en el baile utilizaron trajes, máscaras y elementos alusivos al video original de Michael Jackson, que recrea una danza de zombis en un cementerio que concentra elementos de un escenario tétrico, oscuro y con neblina.

Varios de los vecinos salieron a las calles de la cabecera departamental de Quetzaltenango al escuchar las notas de la popular canción y acuerparon la actividad grabando con sus celulares y aplaudiendo al finalizar de la coreografía.

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Recorren las calles con el baile de Thriller

Medios locales destacaron que los jóvenes pasaron por varias calles importantes de la ciudad altense para demostrar sus habilidades en el baile, conmemorando la emblemática fecha que se celebra a nivel mundial.

En otros videos se pudo observar que la presentación de los bailarines tuvo una gran convocatoria en el parque central de Quetzaltenango, donde un hombre con megáfono hizo la presentación de la coreografía. Con un conteo regresivo del maestro de ceremonia y de los asistentes, el baile inició con la llegada de los bailarines.

En el parque central, la coreografía ejemplificó el video de Michael Jackson de forma completa, iniciando con una conversación musical que después dio paso al ingreso de los zombis que complementaron la coreografía.

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Los bailarines derrocharon talento en las calles de Quetzaltenango. - Captura de pantalla.

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