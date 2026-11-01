Ataque armado deja un fallecido en parqueo de la zona 4

Los cuerpos de rescate reportaron varias emergencias durante la noche y madrugada de este domingo, 1 de noviembre de 2026, destacando que ayer un hombre fue asesinado en un ataque armado en el interior de un parqueo de la 9a. calle y 5a. avenida de la zona 4.
En un segundo ataque armado, un hombre falleció en el interior de un vehículo en la 5a. calle de la colonia Ciudad Real I, de la zona 12 de Villa Nueva.
El primer ataque armado fue reportado durante la noche del pasado sábado, 31 de octubre de 2026, a la línea de emergencia 123 de los Bomberos Municipales. Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a un hombre de 39 años que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
"Tras la evaluación correspondiente, los paramédicos constataron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. Se notificó a las autoridades correspondientes para realizar los procedimientos de rigor", reportaron los Bomberos Municipales tras cubrir el primer ataque armado.
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Localizan a un automovilista fallecido tras ataque armado
Durante la madrugada de este domingo, varias personas alertaron sobre un ataque armado en la 5.ª calle de la colonia Ciudad Real I, zona 12 de Villa Nueva. Los paramédicos que acudieron a cubrir el hecho violento localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años dentro de un vehículo, con heridas de bala.
Tras la evaluación, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Los rescatistas describieron que fue localizado dentro de un automóvil tipo sedán de color gris.
En ambos escenarios, los rescatistas notificaron a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes llegaron a resguardar el escenario del crimen. Además, fue notificado el Ministerio Público (MP) para realizar los procedimientos correspondientes y las primeras investigaciones.