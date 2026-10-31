Incendio destruye vehículo en Calzada Raúl Aguilar Batres

Un camión cisterna de Bomberos Municipales atendió un incendio vehicular en la Calzada Raúl Aguilar Batres la tarde de este sábado, 31 de octubre de 2026. Según imágenes compartidas, las grandes columnas de humo del fuego alertaron a los demás usuarios de la vía y a los vecinos del sector.
Autoridades de tránsito precisaron que el incendio ocurrió en la Aguilar Batres y 35 calle de la zona 11, en el sentido que va de Villa Nueva hacia la Ciudad de Guatemala. Añadieron que la emergencia fue detectada por medio de cámaras de vigilancia en el sector.
El incendio del automotor ocurrió en uno de los carriles auxiliares y los cuerpos de rescate no reportaron personas heridas o con quemaduras por lo ocurrido. Las imágenes muestran que el vehículo siniestrado pudo ser un microbús o una panel de carga, aunque ese detalle no ha sido confirmado.
En tanto, los Bomberos Municipales reportaron que "a la línea de emergencia 123 se alertó sobre un incendio vehicular en la calzada Aguilar Batres. Al llegar, los elementos del Casco Rojo encontraron un vehículo tipo panel envuelto en llamas y de inmediato iniciaron las labores de extinción".
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Incendio queda controlado indican los rescatistas
Bomberos Municipales informaron que, para atender la emergencia, se movilizó una unidad de avanzada y una máquina contra incendios.
"Los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se propagara a sectores aledaños. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales", precisaron.