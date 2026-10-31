VIDEO: Jóvenes pelean en una Fiesta de Halloween en zona 16

Jóvenes que participaban en una fiesta de disfraces por Halloween se fueron a los golpes la noche del pasado viernes en un centro comercial de la zona 16. El video que se volvió tendencia este sábado, 31 de octubre de 2026, muestra a los involucrados dándose de golpes y jaloneándose entre ellos.
La trifulca ocurrió en el parqueo de la popular plaza comercial a la vista de los agentes de seguridad, quienes solo observaron lo ocurrido. En medio del bochornoso incidente se escuchaban los gritos de varias mujeres quienes llamaban a separar a los contendientes.
Otras personas que estaban dentro del grupo se dedicaron a separar a los hombres que peleaban en el contexto de una fiesta de Halloween. Se desconocen las razones por las que se inició la pelea, que finalmente terminó con la separación de los involucrados.
Cabe destacar que el clip evidencia que varios de los involucrados aún tenían sus disfraces de Halloween puestos cuando ocurrió el enfrentamiento. En las imágenes se puede apreciar que un hombre adulto de playera blanca interviene en medio de la pelea, tratando de calmar a los jóvenes.
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Jóvenes participaban en una fiesta de Halloween
Dentro del grupo de jóvenes se puede apreciar que había al menos tres mujeres que estaban disfrazadas con temáticas de Halloween. Una de ellas tenía una prensa que destacaba los colores morado, rojo y negro, otra estaba completamente vestida de negro y la tercera vestía de blanco.
Finalmente, las tres mujeres que presenciaban la trifulca acompañaron a uno de los involucrados hacia afuera del recinto donde se fueron a los golpes.