Ataque armado deja un fallecido en la ruta al Atlántico

El kilómetro 8.5 de la carretera al Atlántico fue escenario de un ataque armado durante la mañana de este sábado, 31 de octubre de 2026, con saldo de un hombre fallecido, confirmaron los Bomberos Voluntarios.
Los rescatistas que atendieron la emergencia ubicaron el hecho armado en el sector de la zona 18, donde un hombre fue agredido con arma de fuego por causas que se desconocen.
Tras recibir varios llamados de auxilio por el ataque armado, lo rescatistas llegaron al área y localizaron a un hombre aun no identificado, quien presentaba heridas provocadas con proyectil de arma de fuego.
"Los elementos del casco negro intentaron reanimar sus signos vitales pero el resultado fue negativo, la victima quedó cerca de la ruta principal, la escena quedó cerrada a la espera de la presencia del Ministerio Público", informaron los Bomberos Voluntarios.
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Ataque armado bajo investigación
El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo, reportó el ataque armado destacando que en el lugar hay presencia de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público (MP), cuyos peritos están por culminar las diligencias correspondientes.
Según una imagen compartida por Montejo, el cuerpo de la víctima quedó junto varios postes del sector. Las autoridades aún no dan detalles de la identidad de la víctima ni de las causas de la agresión armada en su contra.
Ataque armado en Santa Catarina Pinula
Durante la noche del pasado viernes, los Bomberos Voluntarios también atendieron un ataque armado con saldo de un fallecido en el sector 3 y lote 38 del callejón Vista al Lago, en el municipio de Santa Catarina Pinula.
Los rescatistas indicaron que la víctima mortal tenía 25 años, aproximadamente, y además presentaba varias heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. A este lugar también acudieron agentes de la PNC y del MP.