 Cierre Calle Real Villa Nueva: Actividades Importantes
Nacionales

Anuncian cierre de la Calle Real de Villa Nueva por varias actividades

La PMT de Villa Nueva advirtió que el cierre de la Calle Real o 3ª. calle empezará este sábado desde las 10:00 de la mañana.

Compartir:
La PMT de Villa Nueva mostró imágenes aéreas de la ruta señalada., Captura de pantalla.
La PMT de Villa Nueva mostró imágenes aéreas de la ruta señalada. / FOTO: Captura de pantalla.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Autoridades de tránsito de Villa Nueva anunciaron que este sábado, 31 de octubre de 2026, se iniciará un cierre en la Calle Real o 3ª. avenida del municipio, desde la 10ª. avenida de la zona 1, hasta la 16 avenida, donde se ubica el nuevo paso a desnivel, por varas actividades tradicionales en el municipio.

Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipalidad de Tránsito de Villa Nueva (PMT), explicó que los eventos que se desarrollarán en la vía pública de ese sector obligarán a realizar desvíos en el tránsito hacia rutas alternas.

Algunas de las vías alternas anunciadas por Quevedo, dentro del área de Villa Nueva, serán el bulevar Los Reformadores, el sector de la Covitigs hacia colonia Enriqueta, y los alrededores de la colonia Ciudad del Sol hacia la colonia La Arada, para el transporte liviano.

Quevedo explicó que en el lugar descrito y en toda Villa Nueva se realizarán actividades tradicionales del Día de Muertos y el Desfile de Fieros. Por esa razón, el comunicador hizo un llamado a la población para mantenerse informada.

En otras noticias: Capturan a presunto narcotraficante en Chiquimula

Capturan a presunto narcotraficante en Chiquimula

El sospechoso tenía una orden de detención vigente.

Villa Nueva anuncia su Desfile de Fieros

Quevedo destacó que el domingo, 1 de noviembre, se celebrará el Desfile de Fieros de Villa Nueva, desde las 6:00 horas, frente al Parque Central, por lo que la circulación vehicular será limitada. Destacó la importancia de que los conductores estén informados para usar rutas alternas.

Agregó que el sector de Bárcena también contará un Desfile de Fieros, por lo que pidió a los conductores tomar las precauciones, especialmente si se dirigen hacia Antigua Guatemala, Sumpango o Sacatepéquez, porque los bailarines disfrazados harán un recorrido por los alrededores del Amate, con un cierre de tres o cuatro horas.

La PMT de Villa Nueva pidió a los conductores seguir las señales de tránsito temporales instaladas en los sectores afectados y seguir las instrucciones de los agentes viales para evitar accidentes de tránsito, demoras o atascos en la vía pública.

Foto embed
La PMT de Villa Nueva mostró imágenes aéreas de la ruta señalada. - Captura de pantalla.

En Portada

EE.UU. entrega instalaciones educativas al Mineduct
Nacionales

EE.UU. entrega instalaciones educativas al Mineduc

07:31 PM, Oct 30
UE reitera que detención del exfiscal Stuardo Campo es arbitrariat
Nacionales

UE reitera que detención del exfiscal Stuardo Campo es arbitraria

09:18 PM, Oct 30
EE.UU. se pronuncia por narcoquinceañera t
Nacionales

EE.UU. se pronuncia por "narcoquinceañera"

05:38 PM, Oct 30
¿Comerás fiambre este 1 de noviembre? IGSS lanza recomendaciones para evitar enfermedadest
Tendencias

¿Comerás fiambre este 1 de noviembre? IGSS lanza recomendaciones para evitar enfermedades

08:36 AM, Oct 30
Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacionalt
Deportes

Héctor Morales, la mayor novedad en Selección Nacional

04:37 PM, Oct 30

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCJusticiaLiga NacionalReal MadridEE.UU.Estados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar