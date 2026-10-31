Cierre Calle Real Villa Nueva: Actividades Importantes

Autoridades de tránsito de Villa Nueva anunciaron que este sábado, 31 de octubre de 2026, se iniciará un cierre en la Calle Real o 3ª. avenida del municipio, desde la 10ª. avenida de la zona 1, hasta la 16 avenida, donde se ubica el nuevo paso a desnivel, por varas actividades tradicionales en el municipio.
Henry Quevedo, vocero de la Policía Municipalidad de Tránsito de Villa Nueva (PMT), explicó que los eventos que se desarrollarán en la vía pública de ese sector obligarán a realizar desvíos en el tránsito hacia rutas alternas.
Algunas de las vías alternas anunciadas por Quevedo, dentro del área de Villa Nueva, serán el bulevar Los Reformadores, el sector de la Covitigs hacia colonia Enriqueta, y los alrededores de la colonia Ciudad del Sol hacia la colonia La Arada, para el transporte liviano.
Quevedo explicó que en el lugar descrito y en toda Villa Nueva se realizarán actividades tradicionales del Día de Muertos y el Desfile de Fieros. Por esa razón, el comunicador hizo un llamado a la población para mantenerse informada.
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Villa Nueva anuncia su Desfile de Fieros
Quevedo destacó que el domingo, 1 de noviembre, se celebrará el Desfile de Fieros de Villa Nueva, desde las 6:00 horas, frente al Parque Central, por lo que la circulación vehicular será limitada. Destacó la importancia de que los conductores estén informados para usar rutas alternas.
Agregó que el sector de Bárcena también contará un Desfile de Fieros, por lo que pidió a los conductores tomar las precauciones, especialmente si se dirigen hacia Antigua Guatemala, Sumpango o Sacatepéquez, porque los bailarines disfrazados harán un recorrido por los alrededores del Amate, con un cierre de tres o cuatro horas.
La PMT de Villa Nueva pidió a los conductores seguir las señales de tránsito temporales instaladas en los sectores afectados y seguir las instrucciones de los agentes viales para evitar accidentes de tránsito, demoras o atascos en la vía pública.