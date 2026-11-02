 Accidente de tráiler bloquea ruta a El Salvador
Nacionales

Paso obstruido en ruta a El Salvador por accidente de tráiler

El hecho de tránsito ocurrió en el Km. 12

Compartir:
., Provial
. / FOTO: Provial
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este lunes, 2 de noviembre en el kilómetro 12 de la carretera a El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, Guatemala, donde en horas de la madrugada ocurrió un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el conductor de un tráiler. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.

De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), por causas no establecidas se registró un incidente en el que el piloto perdió el control del volante y derrapó en el referido sector.

El incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Esta situación impacta en la movilidad vial, ya que dejó obstruido el paso en ambos sentidos de la vía.

Las brigadas de Provial mantienen presencia en el área afectada para regular el paso vehicular y se realizan las gestione para poder liberar este importante tramo lo antes posible.

En Portada

Realizan trabajos para mejorar las condiciones del Aeropuerto La Aurorat
Nacionales

Realizan trabajos para mejorar las condiciones del Aeropuerto La Aurora

09:44 PM, Nov 01
Polémica por uso de patrulla de la PNC en video de tiktokert
Nacionales

Polémica por uso de patrulla de la PNC en video de tiktoker

05:24 PM, Nov 01
VIDEO: Avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Floridat
Internacionales

VIDEO: Avión privado con nueve personas a bordo se estrella en una zona residencial de Florida

02:58 PM, Nov 01
Mariah Carey se descongela y así le da la bienvenida a la Navidadt
Farándula

Mariah Carey se descongela y así le da la bienvenida a la Navidad

09:49 AM, Nov 01
Champions League: fechas y horarios de la cuarta jornadat
Deportes

Champions League: fechas y horarios de la cuarta jornada

07:48 AM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalPNCViolenciaLiga NacionalReal Madrid65Vuelta#LaLigaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar