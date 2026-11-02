Accidente de tráiler bloquea ruta a El Salvador

Serias complicaciones para la circulación vehicular se presentan este lunes, 2 de noviembre en el kilómetro 12 de la carretera a El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción de Santa Catarina Pinula, Guatemala, donde en horas de la madrugada ocurrió un accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el conductor de un tráiler. Las autoridades le dan seguimiento a la emergencia.
De acuerdo con la información compartida por la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), por causas no establecidas se registró un incidente en el que el piloto perdió el control del volante y derrapó en el referido sector.
El incidente no dejó personas heridas, únicamente daños materiales. Esta situación impacta en la movilidad vial, ya que dejó obstruido el paso en ambos sentidos de la vía.
Las brigadas de Provial mantienen presencia en el área afectada para regular el paso vehicular y se realizan las gestione para poder liberar este importante tramo lo antes posible.