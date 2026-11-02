Magisterio anuncia concentración: martes 3 de noviembre

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG), liderado por Joviel Acevedo, anunció que durante la primera semana de noviembre llevará a cabo una concentración con el fin de hacer una serie de solicitudes a las autoridades.
Según la convocatoria difundida por la organización sindical mayoritaria del magisterio nacional, sus integrantes se estarán reuniendo este martes 3 de noviembre en la plaza de la Constitución, zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Los docentes tendrán presencia en este sector y también estarían realizando una caminata, ya que tienen como objetivo acudir al Congreso de la República para entregar un pliego de firmas de padres de familia para respaldar sus demandas ante ese organismo.
"Los padres de familia ya firmaron, los maestros ya comenzaron a actuar.. Ahora, esas firmas llegarán al Congreso para exigir la aprobación de las iniciativas 6494 y 6509", explicó el STEG en un video difundido en sus redes sociales para anunciar estos movimientos.
Niños grabados para enviar mensaje a diputados y maestros
En la grabación compartida, el magisterio utilizó a niños para explicar los planteamientos en los que se enfocan estas propuestas de ley, que principalmente incluyen temas de mejoras para la alimentación y la búsqueda de que pueda entregarse el calzado y uniformes de manera gratuita a los población estudiantil.
En las imágenes, se escucha a los estudiantes hacer el llamado a los diputados para que conozcan y avalen estas normativas y para que los maestros se sumen a este tipo de medidas, haciendo referencia a que estarían actuando en apoyo a la niñez y, en general, para mejorar la educación en Guatemala.
"Docente, cuando un niño no tiene cómo defender sus derechos ante el poder, nuestra responsabilidad es ser su voz, acompañar a su familia y exigir que el Estado cumpla con su deber", se expresa también en la grabación.
Finalmente, se indica que el magisterio tiene una cita con la niñez guatemalteca. "No caminamos solamente por nuestras demandas, también alzamos la voz por quienes necesitan que sus derechos sean escuchados", concluye el mensaje de la convocatoria.
* Con información de Jaime Montenegro y Samanta Guerrero, Emisoras Unidas 89.7