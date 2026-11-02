San Juan Sacatepéquez: Niño herido por explosión de mortero

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que este lunes, 2 de noviembre, atendieron una emergencia en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala, relacionada con una explosión de pirotecnia.
De acuerdo con la información preliminar, el artefacto pirotécnico se activó cuando un menor de edad lo manipulaba. En ese momento, lo tenía en una de sus manos, por lo que sufrió heridas.
Según detallaron los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto al caso de este niño y se solicitaba asistencia urgente porque presentaba lesiones, por lo que de inmediato se movilizaron unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas de la 37.ª Compañía le brindaron atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba quemaduras en una de sus extremidades superiores y posteriormente lo trasladaron a la emergencia del hospital Roosevelt.