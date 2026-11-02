Leve reducción de precios de combustibles - noviembre 2026

El mercado de los combustibles reflejó en esta primera semana de noviembre una leve reducción en los precios, en comparación con los registrados en la anterior, lo que significa un alivio para los bolsillos de los guatemaltecos.
Un monitoreo realizado este lunes, 2 de noviembre, en las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala permitió determinar que los valores a los que se ofrecen los carburantes son:
- Gasolina regular Q30.69
- Gasolina superior Q33.19.
- Diésel Q41.69.
El anterior reporte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), emitido el pasado 30 de octubre, reflejaba que la superior bajó más de Q1 y se ubicaba en Q34.19, la regular disminuyó Q1.30, situándose en Q31.69. Mientras tanto, el diésel tenía un costo de Q42.69 por galón.
La referida cartera explicó que los combustibles van a la baja en todo el país por variaciones en el mercado internacional.