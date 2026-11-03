Aeropuerto La Aurora refuerza atención en temporada alta

Los trabajos del AeroMetro en las zonas 9 y 13 de la Ciudad de Guatemala provocan retrasos para quienes transitan por estos sectores y podrían generar efectos para los pasajeros que necesitan llegar al Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA). Erick Uribio, administrador de la terminal aérea, confirmó que la administración ha tomado medidas para agilizar el flujo de pasajeros en este periodo de complicaciones viales.
Uribio explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que se han promovido campañas informativas recomendando a los viajeros llegar al menos dos o tres horas antes del horario de abordaje y adaptar su salida según la distancia desde el punto de origen. Exhortó a los pasajeros a utilizar aplicaciones para calcular el tiempo de trasladado, ya que el tráfico puede variar según el punto de salida.
Sobre las afectaciones por los trabajos del AeroMetro, se estima que los cierres viales duren algunas semanas. La administración solicitó a Emetra apoyo para facilitar la circulación, especialmente en la rotonda que da acceso al bulevar Liberación, considerada un potencial cuello de botella para quienes llegan o salen de la terminal aérea.
Por aparte, el entrevistado se refirió a los procesos internos, como parte de los cuales el aeropuerto ha incorporado mayores recursos humanos. Se aumentó el número de agentes en migración y seguridad con el objetivo de acelerar la atención en estas áreas. Los módulos de migración ahora son dobles y, en temporada alta, se destacan más agentes para mantener filas ágiles. Además, los rayos X se encuentran activos y es menos frecuente que se solicite a los pasajeros quitarse los zapatos, salvo casos específicos señalados por las inspecciones.
Temporada alta de vuelos
La temporada alta en el AILA implica un tránsito significativo: durante estos meses, el número de vuelos comerciales puede aumentar de 60 a más de 100 al día. Los picos de salidas ocurren entre las 8 y las 11 de la mañana, así como de 4 a 8 de la noche, sumando una segunda ola entre las 8 y 11:30 de la noche.
Para quienes ingresan a la terminal, se ha incrementado el personal de seguridad. Al inicio de la actual administración había 112 personas en seguridad aeroportuaria; actualmente ya suman 300 empleados, lo que permite un control más eficiente al verificar pasaporte y boleto en el ingreso.
Mejoras en el aeropuerto
En cuanto a las instalaciones, Uribio detalló que la terminal ha superado problemas heredados, como el funcionamiento de las gradas eléctricas, aire acondicionado y elevadores. Actualmente, las áreas tecnológicas y de servicios tienen contratos de mantenimiento preventivo y automatización. El aire acondicionado ahora puede regularse por áreas y por afluencia de pasajeros, y se han solucionado temas estructurales como suministro de agua, sistema eléctrico e iluminación de plataformas.
Respecto a la infraestructura, el aeropuerto realiza mantenimientos regulares en la pista. A finales del año pasado se efectuó un cierre total para una reparación mayor. Actualmente se desarrollan estudios de suelo e investigaciones hidrogeológicas porque el mayor reto para el aeropuerto son los drenajes limitados, que afectan el asfalto y el concreto.