Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1

Los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), encabezados por Joviel Acevedo, llevan a cabo una concentración este martes, 3 de noviembre, en la zona 1 capitalina para expresar una serie de demandas a las autoridades.
Entre sus principales peticiones se encuentra la aprobación de las iniciativas de ley 6494 y 6509, que incluyen temas de mejoras para la alimentación y la búsqueda de que pueda entregarse el calzado y uniformes de manera gratuita a la población estudiantil.
Los docentes aseguraron que están exigiendo al Congreso que conozca y avale las referidas normativas. También indicaron que se declaran en asamblea permanente y que cuentan con más de un millón de firmas de padres de familia que han estado recopilando para poder respaldar los planteamientos.
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Asegura que luchan por mejoras en la educación y hace señalamientos
Acevedo tomó la palabra utilizando un micrófono y, desde una tarima instalada en la vía pública, se refirió a los maestros que llegaron al centro de la capital desde horas de la madrugada desde distintos puntos del país para sumarse a esta concentración.
Inicialmente explicó que debido a actividades navideñas que se están preparando en la plaza de la Constitución no pudieron ingresar a ese espacio ni al parque Centenario, áreas donde tenían previsto realizar la concentración. Entonces, indicó que se trasladaron a la 6ª avenida y 8ª calle de la zona 1 para continuar con la actividad.
"Estamos acá en la calle y estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Para algunas y algunos, especialmente gente pagada por el Gobierno, nosotros no representamos nada. Pero estamos representando al sindicato del magisterio y de trabajadores de la educación de Guatemala y la Asamblea Nacional del Magisterio; y estamos representando también a ese más del millón de firmas de madres y padres de familia de las diversas comunidades de la Guatemala profunda", dijo.
El líder sindical enfocó su discurso en criticar la gestión gubernamental, haciendo referencia de que los funcionarios ni siquiera saben que esas comunidades de las que hizo mención existían. También indicó que permanecen en sus despachos y solo salen de vez en cuando "a que les pegue un poquito el sol para no ponerse más pálidos".
Por aparte, indicó que recopilaron más de un millón de firmas, las cuales fueron embaladas en la Casa del Maestro y serán trasladadas para exigirle a los diputados del Congreso de la República que le cumplan al pueblo y no se "sigan haciendo los locos".
Explicó que se están solicitando Q25 diarios para la alimentación de los estudiantes. De igual forma, que se haga entrega de un vaso con leche diario y que tengan vestimenta y calzado escolar los estudiantes de todos los niveles escolares.
Acevedo descartó que las firmas sean para respaldarlo a él de manera personal o para el STEG. Tampoco, según aseguró, se utilizarán con fines políticos, tomando en cuenta que se acerca el proceso electoral 2027. Enfatizó que lo único que se busca es apoyar a la población estudiantil.
Los documentos con las rúbricas fueron llevados hasta el punto de la concentración utilizando carretillas, tomando en cuenta el volumen que representaban.
Finalmente, el líder magisterial instó a los diputados "que se atrevan" a presentarse a ese lugar y escuchar los planteamientos del sector que representa y comprometerse a apoyar el proceso de seguimiento de las propuestas de ley.