PNC investiga video de hombres disfrazados en patrulla

La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación administrativa luego de que se difundiera en la red social TikTok un video en el que aparecen dos hombres disfrazados de privados de libertad, cantando y bailando dentro de una patrulla policial, durante las celebraciones de Halloween en Antigua Guatemala.
La institución informó que el caso está bajo investigación de la Inspectoría General de la PNC, órgano encargado de supervisar los controles internos y dar seguimiento a posibles malas prácticas policiales.
Las autoridades señalaron que, cuando se conoce alguna actuación policial que genere dudas sobre posibles negligencias, procedimientos inadecuados o acciones que puedan afectar la imagen institucional, se inicia de oficio el seguimiento correspondiente.
Asimismo, la entidad de seguridad confirmó que ya identificó la unidad policial involucrada y a los agentes que la tripulaban. Será la investigación la que determine si existió alguna responsabilidad y, de ser necesario, se procederá a deducir las sanciones correspondientes.
Polémica por grabación con vehículo policial
"Yo soy la ley en Halloween", afirma el video de un tiktoker que se hizo tendencia recientemente, con motivo de las fiestas del 31 de octubre, porque el creador de contenido aparece a bordo de una patrulla de la PNC.
La persona aparenta manejar el vehículo, que al momento de grabar la escena va disfrazado con motivo de la Noche de Brujas. En el interior del vehículo se puede apreciar que hay otra persona, un hombre con barba, vestido de blanco.
El video fue replicado por varias cuentas en la red social X y en Tiktok después de que un usuario lo difundiera. En estas plataformas también se documentó la estadía del creador de contenido en Antigua Guatemala, en una fiesta de disfraces junto a otras personas.
Tras la difusión de las imágenes, el tiktoker explicó que pidió permiso a los agentes para realizar la grabación, se tomó una fotografía con ellos y les consultó si podría tener algún problema por hacer el video.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7