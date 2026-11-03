 PNC investiga video de hombres disfrazados en patrulla
Nacionales

PNC abre investigación por video de hombres disfrazados dentro de una patrulla

La institución confirmó que ya identificó la unidad policial involucrada y a los agentes. Ahora corresponde deducir responsabilidades.

Compartir:
La unidad de la PNC aparece en un video de seis segundos., Captura de pantalla.
La unidad de la PNC aparece en un video de seis segundos. / FOTO: Captura de pantalla.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Policía Nacional Civil (PNC) inició una investigación administrativa luego de que se difundiera en la red social TikTok un video en el que aparecen dos hombres disfrazados de privados de libertad, cantando y bailando dentro de una patrulla policial, durante las celebraciones de Halloween en Antigua Guatemala.

La institución informó que el caso está bajo investigación de la Inspectoría General de la PNC, órgano encargado de supervisar los controles internos y dar seguimiento a posibles malas prácticas policiales.

Las autoridades señalaron que, cuando se conoce alguna actuación policial que genere dudas sobre posibles negligencias, procedimientos inadecuados o acciones que puedan afectar la imagen institucional, se inicia de oficio el seguimiento correspondiente.

Asimismo, la entidad de seguridad confirmó que ya identificó la unidad policial involucrada y a los agentes que la tripulaban. Será la investigación la que determine si existió alguna responsabilidad y, de ser necesario, se procederá a deducir las sanciones correspondientes.

Polémica por grabación con vehículo policial

"Yo soy la ley en Halloween", afirma el video de un tiktoker que se hizo tendencia recientemente, con motivo de las fiestas del 31 de octubre, porque el creador de contenido aparece a bordo de una patrulla de la PNC.

La persona aparenta manejar el vehículo, que al momento de grabar la escena va disfrazado con motivo de la Noche de Brujas. En el interior del vehículo se puede apreciar que hay otra persona, un hombre con barba, vestido de blanco.

El video fue replicado por varias cuentas en la red social X y en Tiktok después de que un usuario lo difundiera. En estas plataformas también se documentó la estadía del creador de contenido en Antigua Guatemala, en una fiesta de disfraces junto a otras personas.

Tras la difusión de las imágenes, el tiktoker explicó que pidió permiso a los agentes para realizar la grabación, se tomó una fotografía con ellos y les consultó si podría tener algún problema por hacer el video.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VIt
Nacionales

Presidente Arévalo se reúne con el rey Felipe VI

12:40 PM, Nov 03
Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1t
Nacionales

Maestros exponen demandas durante concentración en zona 1

09:29 AM, Nov 03
UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguelt
Deportes

UEFA decreta un minuto de silencio en todos sus partidos por Jesús de Miguel

09:37 AM, Nov 03
PNC abre investigación por video de hombres disfrazados dentro de una patrullat
Nacionales

PNC abre investigación por video de hombres disfrazados dentro de una patrulla

01:02 PM, Nov 03
Festival Árbol Gallo 2026: fecha, horario y novedades del tradicional encendido navideño t
Farándula

Festival Árbol Gallo 2026: fecha, horario y novedades del tradicional encendido navideño

11:55 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaNoticias de GuatemalaFútbol#liganacionalViolenciaPNCReal MadridLiga Nacional#LaLiga65VueltaVuelta a Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar