Investigan muerte de agente en interior de la academia de la PNC

La Policía Nacional Civil informó que, tras el hallazgo sin vida de un agente en las instalaciones de la academia policial, serán los exámenes forenses los que deberán determinar las causas. Hasta el momento, lo que se sabe es que esta persona presentaba laceraciones en su cuerpo.
Walter Isaías Alvarado Oxlaj fue localizado sin vida en el interior de las instalaciones de la Academia de la PNC, específicamente en un sector de la Escuela de Especialidades, donde prestaba servicio en la Subdirección General de Estudios y Doctrina.
La institución policial lamentó el fallecimiento del agente, quien tenía 32 años de edad.
De acuerdo con el reporte de la PNC, tras el hallazgo se coordinó con entidades de socorro, cuyos elementos acudieron al lugar y evaluaron sus signos vitales; sin embargo, confirmaron que ya no presentaba señales de vida.
En el cuerpo fueron observadas algunas laceraciones, por lo que se coordinó con el Ministerio Público (MP) y equipos de investigación de la PNC para realizar las diligencias correspondientes.
Las autoridades indicaron que, se manejan distintas hipótesis sobre las posibles causas del fallecimiento, entre ellas un paro cardíaco o que pudo haber sido víctima de agresiones físicas, Sin embargo, dijo que será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), mediante los exámenes y el dictamen médico forense, el que determine las causas exactas de la muerte.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7