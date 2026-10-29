Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

El Ministerio Público (MP) informó que fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes participaban en un operativo contra el contrabando en Chichicastenango, Quiché, fueron retenidos por pobladores durante varias horas y liberados hasta durante la noche del miércoles 28 de octubre.
Según la información proporcionada por el departamento de Comunicación del MP, la liberación fue posible mediante un proceso de negociación encabezado por fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango, respectivamente.
"Fueron liberados ayer en altas horas de la noche, gracias a trabajos de negociación de parte de los fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango, respectivamente", explicó la oficina.
Asimismo, indicó que realizó las diligencias correspondientes para garantizar el bienestar del personal involucrado en el incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos fiscales y agentes policiales fueron retenidos y sobre su estado de salud.
Incidentes en Chichicastenango
Según la información que se tiene hasta el momento, el personal fiscal y los agentes de la PNC se encontraban en el lugar como parte de un operativo dirigido a combatir el contrabando en el municipio de Chichicastenango, Quiché.
Sin embargo, surgieron los incidentes en los que, además de quedar retenidos, una unidad de la PNC que traslada a los equipos resultó con daños tras el lanzamiento de piedras, palos, entre otros objetos.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7