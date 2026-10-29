 Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché
Nacionales

Liberan a fiscales y agentes de la PNC retenidos en Chichicastenango, Quiché

Los trabajadores habían sido retenidos por pobladores, pero las autoridades lograron su liberación luego de un proceso de diálogo y negociación.

Compartir:
Una unidad policial dañada tras incidentes en Chichicastenango, Quiché, donde también fueron retenidos los trabajadores del MP y la PNC., Medios locales
Una unidad policial dañada tras incidentes en Chichicastenango, Quiché, donde también fueron retenidos los trabajadores del MP y la PNC. / FOTO: Medios locales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio Público (MP) informó que fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes participaban en un operativo contra el contrabando en Chichicastenango, Quiché, fueron retenidos por pobladores durante varias horas y liberados hasta durante la noche del miércoles 28 de octubre.

Según la información proporcionada por el departamento de Comunicación del MP, la liberación fue posible mediante un proceso de negociación encabezado por fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango, respectivamente.

"Fueron liberados ayer en altas horas de la noche, gracias a trabajos de negociación de parte de los fiscales distritales y municipales de Quiché y Chichicastenango, respectivamente", explicó la oficina.

Asimismo, indicó que realizó las diligencias correspondientes para garantizar el bienestar del personal involucrado en el incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuántos fiscales y agentes policiales fueron retenidos y sobre su estado de salud.

Incidentes en Chichicastenango

Según la información que se tiene hasta el momento, el personal fiscal y los agentes de la PNC se encontraban en el lugar como parte de un operativo dirigido a combatir el contrabando en el municipio de Chichicastenango, Quiché.

Sin embargo, surgieron los incidentes en los que, además de quedar retenidos, una unidad de la PNC que traslada a los equipos resultó con daños tras el lanzamiento de piedras, palos, entre otros objetos.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Quiché: Personal del MP y PNC retenido en Chichicastenangot
Nacionales

Quiché: Personal del MP y PNC retenido en Chichicastenango

08:55 PM, Oct 28
La UE expresa su preocupación por las amenazas a activistas de la justiciat
Nacionales

La UE expresa su preocupación por las amenazas a activistas de la justicia

09:39 PM, Oct 28
José Rubén Zamora amplía denuncia por amenazast
Nacionales

José Rubén Zamora amplía denuncia por amenazas

07:47 PM, Oct 28
¿Quieres ir al Festival de las Flores en Antigua Guatemala sin llevar tu vehículo? Así puede hacerlot
Nacionales

¿Quieres ir al Festival de las Flores en Antigua Guatemala sin llevar tu vehículo? Así puede hacerlo

03:31 PM, Oct 28
Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones t
Deportes

Municipal remonta y gana el clásico 339 ante Comunicaciones

09:59 PM, Oct 28

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalViolenciaPNCLiga NacionalReal MadridJusticia#LaLigaEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar