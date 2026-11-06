Insivumeh lanza Visor 24/7 para monitoreo de sismos

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) anunció este viernes, 6 de noviembre, que a partir de ahora se ofrece a la población un visor sísmico en tiempo real para monitorear la actividad sísmica en Guatemala las 24 horas del día.
Esta herramienta, disponible en el canal oficial de YouTube INSIVUMEH GT, permite a los usuarios observar el comportamiento sísmico en el territorio nacional en cualquier momento.
La transmisión del visor permanece activa en YouTube de forma ininterrumpida, alcanzando cifras de hasta 15 mil usuarios conectados de manera simultánea y superando los 5,210 suscriptores.
Gracias a este visor, la población puede conocer en detalle el proceso de monitoreo sísmico en el país y mantenerse informada en todo momento a través de los canales oficiales del INSIVUMEH.
Funcionamiento del visor
El visor sísmico opera con datos suministrados por la Red Sismológica Nacional, cuyas estaciones están distribuidas por todo el país. Los usuarios pueden ver en un mapa la ubicación exacta de cada sismo, además de contar con una alerta sonora que facilita la detección inmediata de los movimientos registrados.
Un equipo técnico del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos, a través del área de Sismología, se encarga de analizar, verificar y procesar la información captada por las estaciones. Este procedimiento permite localizar y caracterizar cada evento antes de que los datos sean oficializados, garantizando así que la información sea confiable y oportuna.
Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismos
La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció el pasado 17 de octubre la habilitación en Guatemala del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite enviar avisos anticipados a teléfonos móviles compatibles, brindando a la población segundos valiosos para adoptar medidas de prevención.
La entidad informó que la Secretaria Ejecutiva y el Insivumeh, en coordinación con el Foro de Transformación Digital del Congreso de la República y Google, impulsan el acceso de la población guatemalteca a la herramienta tecnológica gratuita que fortalece la prevención y preparación ante eventos sísmicos.
El proceso aún no ha finalizado y actualmente se encuentra en una fase de aprovisionamiento, durante la cual se realizan las evaluaciones y validaciones técnicas necesarias para garantizar que la herramienta responda adecuadamente a las necesidades de los guatemaltecos
* Con información del Insivumeh.