 Piloto salta de tráiler sin frenos en Zacapa: dramático video
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Video capta el dramático momento en que piloto salta de un tráiler sin frenos en Zacapa

Así fue el aparatoso accidente de un tráiler cargado de blocks que se quedó sin frenos en Zacapa.

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Cámaras graban cómo piloto se lanza de un tráiler segundos antes de que caiga a un zanjón., Captura de pantalla video de X.
Cámaras graban cómo piloto se lanza de un tráiler segundos antes de que caiga a un zanjón. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Momentos de angustia quedaron registrados por una cámara de seguridad que captó el aparatoso accidente de un tráiler que aparentemente se quedó sin frenos mientras transportaba blocks de construcción, en la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Gualán, Zacapa.

El video, que circula en redes sociales, muestra cómo el conductor, al percatarse de que había perdido el control del vehículo de carga, tomó una desesperada decisión para salvar su vida: abrir la puerta y lanzarse de la cabina cuando todavía se encontraba en movimiento.

Las imágenes fueron grabadas en el kilómetro 159 de la ruta al Atlántico, en el sector del puente Los Achiotes. En la grabación se observa al piloto caer sobre la orilla de la carretera y permanecer tendido en el lugar, aparentemente adolorido por el impacto.

Sin embargo, el peligro no había terminado. El tráiler continuó avanzando sin control, hasta que finalmente se estrelló contra un puente y terminó cayendo a un zanjón. El fuerte impacto provocó que la carga de blocks quedara esparcida alrededor del vehículo, dejando una escena de destrucción.

Material de construcción quedó esparcido 

Un testigo que transitaba por el sector también documentó las consecuencias del percance en otro video, en el que se observa el tráiler accidentado y los materiales de construcción dispersos en los alrededores.

De manera preliminar, se indicó que el conductor habría sufrido lesiones leves; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su estado de salud. Tampoco se reportan otras personas heridas a consecuencia del accidente.

El video ha llamado la atención en redes sociales, principalmente por la decisión del piloto de saltar del vehículo en movimiento segundos antes de que este terminara estrellándose. Las circunstancias exactas que provocaron el percance aún no han sido esclarecidas.

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