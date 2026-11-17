Un video de una cámara de seguridad que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer provoca varios incendios frente a la entrada de la Parroquia San Juan María Vianney, ubicada en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, en un incidente que también involucró a un hombre y que quedó registrado durante la madrugada del lunes 16 de noviembre de 2026.
En las imágenes se observa cómo la mujer comienza a colocar distintos objetos, entre ellos prendas de vestir, una silla y basura, frente al templo. Posteriormente, les prende fuego y continúa llevando más artículos hacia el acceso de la iglesia, donde repite la acción.
Segundos después aparece un hombre que se suma a lo ocurrido y lanza otros objetos sobre el fuego, provocando que las llamas continúen extendiéndose en la entrada del recinto religioso.
De acuerdo con la denuncia, los artículos incendiados pertenecerían a otra persona en situación de calle, quien fue localizada sin vida en las inmediaciones de la parroquia. Hasta ahora, no se han esclarecido las circunstancias de su fallecimiento.
Parroquia denuncia los hechos
Tras lo ocurrido, la Parroquia San Juan María Vianney, conocida también como la iglesia del Santo Cura de Ars o del Padre Chemita, difundió un comunicado en el que lamentó la muerte de la persona y rechazó cualquier señalamiento que involucre al templo, vecinos o feligreses en el incendio.
La institución religiosa informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) y que puso a disposición de las autoridades las grabaciones de seguridad para contribuir con las investigaciones.
Asimismo, señaló que desde hace varios años enfrenta problemas relacionados con personas que pernoctan en los alrededores, consumo de alcohol y otras sustancias, acumulación de basura y situaciones que, según indicó, afectan la seguridad de vecinos, peatones y feligreses.
Anuncian cierre temporal
Ante este panorama, solicitó la intervención coordinada de la Municipalidad de Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC), el MP y la Secretaría de Bienestar Social, con el objetivo de recuperar los espacios públicos y brindar atención especializada a las personas en situación de calle.
Como medida preventiva, la parroquia anunció que el templo y las oficinas permanecerán cerrados hasta nuevo aviso, mientras no cuenten con resguardo policial que garantice condiciones de seguridad para los trabajadores y visitantes.
Por ahora, las autoridades deberán establecer las circunstancias del incendio, identificar a las personas que aparecen en las grabaciones y esclarecer tanto los daños ocasionados como el fallecimiento registrado en las inmediaciones del templo.