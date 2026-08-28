II Congreso de Psicooncología en Guatemala: Rol del Cuidador

El II Congreso de Psicooncología en Guatemala reunirá a profesionales nacionales e internacionales para abordar un tema fundamental en el acompañamiento de pacientes: "Cuidador: el que está pero no se ve".
La actividad busca visibilizar el rol de quienes acompañan, atienden y sostienen emocionalmente a pacientes que enfrentan procesos de enfermedad, especialmente en el contexto oncológico.
El congreso abordará temas como estrés, ansiedad, depresión, burnout, fatiga, duelo anticipado, resiliencia y recursos internos, factores que suelen impactar directamente en la vida de los cuidadores.
El evento contará con la participación de reconocidos especialistas, quienes compartirán herramientas, conocimientos y perspectivas orientadas al cuidado del cuidador desde un enfoque profesional, innovador y humano.
¿Cuándo y dónde?
El congreso se realizará los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la 15 calle 7-65, zona 9. La jornada se desarrollará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. e incluirá coffee breaks y almuerzo.
De acuerdo con la información compartida por los organizadores, el costo de participación es de Q750.00, con una preventa especial de Q550.00 disponible hasta el 31 de agosto.
Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse llamando al (502) 5697-9951.
El II Congreso de Psicooncología en Guatemala representa un espacio de aprendizaje, reflexión y acompañamiento para reconocer la importancia de quienes cuidan, muchas veces desde el silencio, pero con un papel esencial en el bienestar físico y emocional de los pacientes.