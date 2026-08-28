 II Congreso de Psicooncología en Guatemala: Rol del Cuidador
Salud

II Congreso de Psicooncología en Guatemala abordará el papel del cuidador

El congreso se realizará los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, en el Hotel Hilton Garden Inn

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Congreso Psicooncología, Pinterest
Congreso Psicooncología / FOTO: Pinterest
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El II Congreso de Psicooncología en Guatemala reunirá a profesionales nacionales e internacionales para abordar un tema fundamental en el acompañamiento de pacientes: "Cuidador: el que está pero no se ve".

La actividad busca visibilizar el rol de quienes acompañan, atienden y sostienen emocionalmente a pacientes que enfrentan procesos de enfermedad, especialmente en el contexto oncológico.

El congreso abordará temas como estrés, ansiedad, depresión, burnout, fatiga, duelo anticipado, resiliencia y recursos internos, factores que suelen impactar directamente en la vida de los cuidadores.

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II Congreso de Psicooncología en Guatemala - Facebook

El evento contará con la participación de reconocidos especialistas, quienes compartirán herramientas, conocimientos y perspectivas orientadas al cuidado del cuidador desde un enfoque profesional, innovador y humano.

¿Cuándo y dónde?

El congreso se realizará los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 2026, en el Hotel Hilton Garden Inn, ubicado en la 15 calle 7-65, zona 9. La jornada se desarrollará de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. e incluirá coffee breaks y almuerzo.

De acuerdo con la información compartida por los organizadores, el costo de participación es de Q750.00, con una preventa especial de Q550.00 disponible hasta el 31 de agosto.

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II Congreso de Psicooncología en Guatemala - Facebook

Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse llamando al (502) 5697-9951.

El II Congreso de Psicooncología en Guatemala representa un espacio de aprendizaje, reflexión y acompañamiento para reconocer la importancia de quienes cuidan, muchas veces desde el silencio, pero con un papel esencial en el bienestar físico y emocional de los pacientes.

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