 Jugar a Ser BTS: Videojuegos que Elevan al Grupo Musical
Tecnología

Jugar a ser BTS: los videojuegos que han llevado al grupo a otro nivel

¿Te imaginas jugar con BTS? La banda surcoreana no solo arrasa en la música también ha conquistado el mundo de los videojuegos con experiencias únicas para sus fans.

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BTS, Redes sociales
BTS / FOTO: Redes sociales

El fenómeno global de BTS ha trascendido más allá de la música y los escenarios para expandirse hacia nuevas industrias, incluyendo el mundo de los videojuegos. La popular banda de K-pop ha logrado consolidar su presencia en el universo gamer, ofreciendo a sus seguidores experiencias interactivas que combinan entretenimiento, música y narrativa digital.

A lo largo de los últimos años, el grupo ha participado tanto en el desarrollo de juegos propios como en colaboraciones con títulos de gran alcance, convirtiéndose en una de las agrupaciones más influyentes también en este sector.

Juegos oficiales para fans de BTS

Actualmente, existen varias propuestas oficiales que permiten a los seguidores interactuar directamente con el universo del grupo. Uno de los más destacados es BTS Island: In the SEOM, un juego de rompecabezas tipo match-3 en el que versiones animadas de los integrantes viven en una isla desierta.

El juego no solo ofrece desafíos al estilo de títulos populares como Candy Crush, sino que también permite personalizar espacios y desbloquear contenido exclusivo. Además, los propios miembros participaron en el diseño de personajes y elementos del juego, lo que le da un valor especial para los fans.

Otro título relevante es Rhythm Hive, un videojuego musical que permite a los usuarios jugar al ritmo de las canciones de BTS y otros artistas de su misma agencia. En este caso, los jugadores deben seguir las notas con precisión mientras coleccionan cartas digitales de los integrantes.

Juegos que marcaron una etapa

Además de los títulos activos, BTS ha tenido otros videojuegos que, aunque ya no están disponibles, dejaron huella en la comunidad. Uno de ellos fue BTS World, lanzado en 2019, que permitía a los usuarios convertirse en el mánager del grupo antes de su debut.

En este juego, los fans podían interactuar con contenido exclusivo, tomar decisiones y acompañar el crecimiento de la banda en una historia ficticia. El título fue ampliamente reconocido, incluso recibiendo premios, aunque cerró sus servidores en 2023.

También destacó BTS Universe Story, una propuesta centrada en la creación de historias dentro del universo narrativo del grupo, así como SuperStar BTS, un juego de ritmo que aún es recordado con nostalgia por su comunidad.

Colaboraciones con grandes videojuegos

La influencia de BTS en el gaming no se limita a sus propios títulos. El grupo ha colaborado con videojuegos populares a nivel mundial, ampliando su alcance a nuevas audiencias.

Entre las colaboraciones más destacadas se encuentran su participación en Fortnite, donde se incluyó la coreografía de su éxito "Dynamite", así como eventos especiales en Free Fire con trajes y emotes diseñados por los integrantes.

También han formado parte de experiencias en juegos como Cookie Run: Kingdom, donde fueron representados como personajes jugables, y en Among Us, con la inclusión de elementos inspirados en BT21, su línea de personajes animados.

Una estrategia que va más allá de la música

La incursión de BTS en el mundo de los videojuegos responde a una estrategia clara: conectar con sus fans a través de múltiples plataformas. Este enfoque ha permitido que el grupo mantenga su relevancia global y fortalezca su comunidad, ofreciendo experiencias más allá de la música.

El éxito de estas iniciativas demuestra cómo el entretenimiento ha evolucionado hacia formatos más interactivos, donde los artistas no solo son escuchados, sino también "jugados".

El futuro del entretenimiento interactivo

La presencia de BTS en el gaming abre la puerta a nuevas posibilidades dentro de la industria del entretenimiento. La combinación de música, narrativa y tecnología crea experiencias inmersivas que redefinen la relación entre artistas y fans.

Hoy, ser fan de BTS no solo implica escuchar su música o asistir a conciertos, sino también formar parte de su universo digital. Una tendencia que podría marcar el camino para otros artistas en el futuro.

En un mundo donde las fronteras entre industrias se difuminan, BTS demuestra que el éxito no tiene límites y que incluso en los videojuegos, su influencia sigue creciendo.

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