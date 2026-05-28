 Gmail ya permite cambiar la dirección principal del correo
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Gmail ya permite cambiar la dirección principal del correo sin crear otra cuenta

Así puedes modificar tu dirección de Gmail sin crear otra cuenta.

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Google comenzó a implementar una de las funciones más solicitadas por los usuarios de Gmail: la posibilidad de cambiar la dirección principal del correo electrónico sin necesidad de crear una nueva cuenta ni perder archivos, contactos o información almacenada.

La actualización ya empezó a desplegarse de forma gradual en distintas regiones y permitirá modificar el nombre del correo manteniendo intacto el acceso a servicios como Google Drive, Google Fotos, historial de la cuenta, contactos y mensajes almacenados.

Hasta ahora, las personas que deseaban abandonar una dirección antigua, poco profesional o creada hace años debían abrir otra cuenta desde cero y trasladar manualmente toda su información, además de actualizar el correo en aplicaciones, redes sociales y múltiples plataformas digitales vinculadas.

Con esta nueva herramienta, Google busca simplificar ese proceso y evitar que los usuarios pierdan datos o deban realizar largas migraciones de contenido.

Por ejemplo, alguien que utilizaba un correo con apodos o nombres informales podrá reemplazarlo por otro más profesional sin afectar el contenido guardado en su cuenta.

Dirección anterior seguirá funcionando como un alias alternativo

Además, Google explicó que la dirección anterior seguirá funcionando como un alias alternativo. Esto significa que los correos enviados al email antiguo continuarán llegando a la misma cuenta, reduciendo problemas con servicios externos asociados al usuario.

La compañía también indicó que tanto el correo nuevo como el anterior podrán seguir utilizándose para iniciar sesión en determinadas plataformas vinculadas, con el objetivo de evitar bloqueos o inconvenientes de acceso.

Sin embargo, la herramienta tendrá algunas limitaciones. La principal es que el cambio de dirección solo podrá realizarse una vez cada 12 meses y la nueva dirección deberá estar disponible para ser utilizada.

¿Cómo cambiar el correo? 

Para cambiar el correo principal, los usuarios deberán ingresar a la configuración de su cuenta de Google, acceder al apartado de información personal y seleccionar la opción para modificar el correo electrónico de la cuenta.

La nueva función representa uno de los cambios más importantes dentro del ecosistema de Gmail en los últimos años, especialmente para millones de personas que mantienen la misma dirección de correo desde hace décadas.

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