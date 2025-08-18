Polémica por el nombre 'Chat Yipiti' inspirado en IA

Un reciente registro en Cereté, Córdoba, ha llamado la atención de los medios y redes sociales en Colombia y en el mundo, al inscribir a una niña con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra. Este nombre, que claramente hace alusión a la inteligencia artificial y especialmente a la popularidad de plataformas de chat como "Chat GPT", refleja una tendencia creciente entre los padres colombianos que optan por nombres inusual para sus hijos.
El acontecimiento se divulgó el 15 de agosto y se registró oficialmente en la oficina de registro civil del municipio. A las 9:15 p. m., la pequeña fue inscrita en una acción que ha suscitado una variedad de reacciones, desde la admiración por la creatividad de sus padres hasta el cuestionamiento sobre los límites que deberían existir al momento de elegir un nombre para los menores.
Nombres poco convencionales en Colombia
El caso de Chat Yipiti se suma a una lista cada vez mayor de nombres peculiares que han sido aceptados en el país en años recientes. La legislación colombiana permite a los padres elegir el nombre de sus hijos libremente, aunque la Registraduría Nacional ha expresado que puede oponerse cuando un nombre atenta contra la dignidad del menor o puede provocar situaciones de bullying. Algunos ejemplos de nombres que han sido rechazados son Miperro, Satanás y Warnerbro.
Actualmente, Chat Yipiti es la única persona con ese nombre en Colombia, lo que plantea una interrogante sobre si otros nombres inspirados en tecnología se convertirán en tendencia o quedarán como una anécdota singular en el registro civil del país.
Este fenómeno también invita a reflexionar sobre aspectos de identidad, cultura y las implicaciones que un nombre poco convencional puede tener en la vida de un menor. Las autoridades promueven que los padres consideren las posibles repercusiones y dificultades que sus hijos podrían enfrentar debido a nombres inspirados en la era digital y el lenguaje contemporáneo.
Otros nombres virales en el país
Otro caso que ha captado la atención es el de Luis Bensonbun Berrido Martínez, registrado en Chigorodó, Antioquia. Este nombre, en honor al cantante estadounidense Benson Boone, se volvió viral por un error ortográfico. "¿Pueden creer ustedes esta vaina? Nojoda, mi tío Esaú no tiene ni idea, y la María se deja convencer porque es su cantante favorito", comentó la sobrina del padre del niño en redes sociales, compartiendo con humor la copia del certificado de nacimiento.
La madre del pequeño decidió rendir homenaje al artista después de verlo en un concierto, coincidencialmente cerca de la fecha de nacimiento del niño, quien nació el 1 de junio. Desde entonces, las reacciones han ido desde risas y simpatía hasta debates culturales sobre la creatividad y los posibles desafíos que pueden surgir de nombres que reflejen figuras famosas.
La tendencia de elegir nombres originales ha resurgido con fuerza en Colombia, donde, según datos recientes de la Registraduría, más de 11,000 nombres nuevos han sido registrados en los últimos años. Los padres cada vez buscan desprenderse de los nombres convencionales en favor de algo más distintivo y moderno. El fenómeno de nombres como Chat Yipiti y Luis Bensonbun pone de relieve las influencias contemporáneas en las decisiones relacionadas con el registro civil y las implicaciones que estas decisiones pueden tener a largo plazo.