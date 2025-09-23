 Ventajas de la Ropa de Segunda Mano
Tendencias

Ropa de segunda mano: ventajas de una tendencia que crece

La ropa de segunda mano se posiciona como una opción económica, sostenible y con beneficios.

Compartir:
Ropa de segunda mano, Ropa de segunda mano
Ropa de segunda mano / FOTO: Ropa de segunda mano

La ropa de segunda mano se ha consolidado como una opción cada vez más popular en Guatemala y en todo el mundo.  Lejos de ser un tabú, hoy representa una alternativa inteligente para quienes buscan ahorrar, cuidar el medioambiente y marcar un estilo único.

Comprar ropa usada no solo responde a una necesidad económica, sino también a una decisión consciente que combina moda y sostenibilidad. El primer beneficio evidente es el ahorro. Una prenda que en una tienda tradicional puede costar cientos de quetzales, en el mercado de segunda mano se consigue a una fracción del precio.

Foto embed
Megapaca - Megapaca

Esto permite a los consumidores adquirir más piezas con el mismo presupuesto o acceder a marcas exclusivas que de otra manera estarían fuera de su alcance. Para muchas familias, esta práctica representa una oportunidad de vestirse bien sin sacrificar la economía.

Otra de las grandes ventajas de la ropa de segunda mano es su gran aporte a la sostenibilidad.  Al reutilizar prendas, se disminuye la necesidad de producir nuevas, lo que significa menor consumo de agua, energía y materias primas.

Más de la ropa de segunda mano

Expertos en moda sostenible señalan que una prenda de segunda mano puede reducir su huella de carbono hasta en un 82 %, contribuyendo de forma significativa a la lucha contra el cambio climático. La ropa usada también es sinónimo de exclusividad. En las tiendas y ferias de segunda mano es común encontrar piezas únicas, de temporadas pasadas o incluso vintage, que no están disponibles en centros comerciales.

Esto brinda la posibilidad de construir un estilo propio, diferente al de la moda rápida, y con un toque de autenticidad que atrae cada vez a más jóvenes.

Dile adiós a las estafas por teléfono: lista de prefijos que buscan robar datos y dinero

Cuidado: llamadas breves desde prefijos extranjeros pueden transformarse en costosas estafas.

En este contexto, Megapaca celebrará el próximo viernes 26 de septiembre una nueva edición de El Día del Buen Chapín, una jornada en la que los guatemaltecos tendrán la oportunidad de apoyar a instituciones que transforman vidas. Ese día, el 50 % de las ventas realizadas en todas sus tiendas del país será destinado a 10 fundaciones que trabajan en áreas de salud, educación y desarrollo comunitario.

En Portada

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillast
Nacionales

VIDEO. Diputados intercambian señalamientos por nexo con pandillas

08:17 PM, Sep 23
Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.t
Nacionales

Canciller guatemalteco se reúne con subsecretario de Estado de EE. UU.

05:39 PM, Sep 23
Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacionalt
Deportes

Municipal le da la bienvenida a su casa a Selección Nacional

06:55 PM, Sep 23
Pennywise regresa: IT: Bienvenidos a Derry presenta su primer tráilert
Farándula

Pennywise regresa: "IT: Bienvenidos a Derry" presenta su primer tráiler

06:20 PM, Sep 23

Temas

GuatemalaFútbolEstados UnidosEE.UU.redes socialesNoticias de Guatemala#liganacionalMundial 2026JusticiaReal MadridFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos