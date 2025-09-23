Lista de prefijos engañosos

Las estafas telefónicas internacionales han tomado fuerza en los últimos meses y cada vez son más las personas que reportan llamadas sospechosas desde prefijos desconocidos. Las autoridades han advertido sobre una modalidad conocida como "la llamada perdida internacional".
En las mismas, los delincuentes utilizan códigos de distintos países para engañar a los usuarios y obtener dinero o información sensible. Entre los prefijos detectados como peligrosos se encuentran el 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria).
La estrategia consiste en que la víctima reciba una llamada corta y, al devolverla por curiosidad, se active un sistema de cobro con tarifas especiales. Esto puede llegar a generar cargos elevados que benefician directamente a los ciberdelincuentes.
Los expertos señalan que este método no solo representa un riesgo económico inmediato, sino que también abre la puerta a intentos más sofisticados de phishing y robo de datos personales. La estafa de la llamada perdida no se limita al gasto telefónico. En muchos casos, los delincuentes buscan entablar contacto con la víctima para obtener información bancaria o personal.
Prefijos que debes evitar
Plataformas como WhatsApp también son utilizadas para reforzar la trampa, enviando mensajes que simulan ser de conocidos, ofertas laborales falsas o supuestas oportunidades de inversión. Con un simple clic en un enlace malicioso, los estafadores pueden acceder a datos confidenciales, comprometer cuentas e incluso suplantar identidades.
Las autoridades y especialistas en ciberseguridad recomiendan una serie de medidas prácticas para evitar ser víctima de este tipo de fraudes:
- No devolver llamadas de números desconocidos con prefijos internacionales sospechosos.
- Verificar en internet el origen del número antes de responder.
- Activar filtros o bloqueadores de llamadas en el dispositivo o con el operador telefónico.
- Reportar de inmediato cualquier anomalía a la compañía telefónica.
El auge de estas estafas demuestra que los ciberdelincuentes buscan nuevas formas de aprovechar la curiosidad o el desconocimiento de los usuarios.
Reconocer los prefijos peligrosos como 353, 225, 233 y 234 puede marcar la diferencia entre ser víctima o mantenerse protegido.