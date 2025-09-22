iPhone 17: Lanzamiento global y precios

La espera terminó. Apple dio inicio a la venta global del iPhone 17, uno de los lanzamientos más esperados del año dentro de la industria tecnológica. Miles de fanáticos hicieron fila en diferentes países para ser los primeros en adquirir el nuevo dispositivo.
Mientras, el propio Tim Cook, CEO de Apple, dio la bienvenida a los usuarios que acudieron a las tiendas insignia de la compañía. El iPhone 17 llega de manera simultánea a más de 60 mercados, entre ellos Estados Unidos, México, España, Alemania, Reino Unido, Japón y China.
En países de América Latina como Guatemala, Colombia y Chile también comenzó la distribución, mientras que otras regiones tendrán acceso en las próximas semanas. Con este despliegue, Apple refuerza su estrategia de mantener a sus productos en el centro de la innovación tecnológica global.
El iPhone 17 incorpora una pantalla OLED con brillo máximo de 3.000 nits y tasa de refresco de 120 Hz, además de la función Always-On Display que ya es estándar en toda la gama. En el apartado fotográfico, sobresale una cámara principal de 48 megapíxeles, la posibilidad de capturas telefoto de 2× y una cámara frontal de 18 megapíxeles capaz de tomar imágenes panorámicas.
Más del iPhone 17
El dispositivo funciona con el chip A19 de 3 nanómetros, diseñado para optimizar velocidad y eficiencia energética. Los modelos base incluyen 256 GB de almacenamiento, mientras que las versiones superiores alcanzan los 512 GB.
Diferentes versiones
Apple presentó cuatro modelos:
- iPhone 17, con un precio inicial de US$799.
- iPhone 17 Air, ultradelgado y sin ranura para SIM física, disponible desde US$999.
- iPhone 17 Pro, con chip A19 Pro, sistema de refrigeración y zoom óptico 4×, a partir de US$1.099.
- iPhone 17 Pro Max, la versión más avanzada, con un precio de US$1.199.
Cada modelo cuenta con mejoras específicas para responder a las necesidades de distintos tipos de usuarios, desde quienes buscan un equipo ligero hasta los que requieren potencia profesional.