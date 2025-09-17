 PS5: Nuevas funciones para alternar mandos y ahorrar energía
PS5 se actualiza con funciones para alternar mandos y ahorrar energía

Ahora los jugadores podrán alternar mandos entre distintos dispositivos con mayor facilidad.

Sony anunció una nueva actualización de software para la PS5, enfocada en mejorar la experiencia de los jugadores y en promover prácticas más sostenibles.  Las dos grandes novedades que incorpora esta versión son la posibilidad de alternar mandos con mayor facilidad entre distintos dispositivos.

Asimismo, destacó la implementación de un modo de ahorro de energía en títulos compatibles. El registro múltiple de mandos es una de las funciones más esperadas por los usuarios de PlayStation 5.

A partir de ahora, los controles DualSense y DualSense Edge pueden emparejarse de manera simultánea en hasta cuatro dispositivos diferentes, ya sea en otra consola, un ordenador, un teléfono móvil o una tableta.  De esta forma, los usuarios no tendrán que repetir el proceso de vinculación cada vez que quieran cambiar de equipo, lo que agiliza el uso del accesorio y lo hace más versátil.

El procedimiento para emparejar el mando es sencillo. Basta con mantener presionados durante cinco segundos el botón PS y uno de los botones de acción, triángulo, círculo, cruz o cuadrado, hasta que las luces de la barra luminosa parpadeen.  A partir de ese momento, el dispositivo que usas quedará listo para conectarse vía Bluetooth.

Más novedades del PlayStation 5

Para alternar entre aparatos ya vinculados, solo será necesario mantener presionados los mismos botones durante tres segundos, incluso si el mando está apagado. La segunda novedad de la actualización se centra en la eficiencia energética. Sony incorporó un modo de ahorro de energía, accesible desde el menú de configuración de la consola.

Este ajuste reduce el consumo eléctrico cuando se juega en determinados títulos, sin afectar de manera significativa el rendimiento ni la calidad gráfica.

Gamer encuentra una RTX 5090 chapad en oro y el precio lo deja totalmente sorprendido

Un gamer encontró en una tienda de Estados Unidos una RTX 5090 muy especial: está chapada en oro y tiene la firma de Jensen Huang.

Con esta medida, la compañía busca contribuir a un uso más responsable de la energía y a disminuir la huella ambiental de los videojuegos. Entre los primeros juegos compatibles con esta función se encuentran Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yotei.

