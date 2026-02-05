 Luna de Sangre 2023: Fecha y Cómo Ver el Eclipse Total
La primera "luna de sangre" ya tiene fecha: cuándo y cómo ver el eclipse total

El cielo regalará uno de los espectáculos astronómicos más llamativos de 2026: un eclipse lunar total que teñirá la Luna de rojo.

eclipse lunar, luna de sangre, luna, luna llena, luz de la luna
eclipse lunar, luna de sangre / FOTO: Pixabay

El martes 3 de marzo de 2026 se producirá uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Se trata de un eclipse lunar total, también conocido popularmente como "Luna de Sangre".

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra se interpone exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra más oscura, la umbra, sobre el satélite natural y tiñéndolo de un tono rojizo que llama la atención de observadores. Durante un eclipse lunar total, la Luna se mueve completamente dentro de la sombra terrestre.

¿Por qué ocurre la Luna de Sangre? 🌘 El nombre Luna de Sangre, es la forma popular de nombrar a los eclipses lunares totales. Se dan cuando la luna pasa por la parte más oscura de la sombra de la tierra. Y entre este jueves y viernes (13 y 14 de marzo), podrás disfrutar de la primera del año. Se verá en América y partes de Europa y África. No necesitas ningún tipo de equipo especial, solo mira arriba y disfruta de este fenómeno. Eclipse EclipseLunaTotal LunaDeSangre BBCMundo

La luz del Sol que atraviesa la atmósfera de la Tierra se dispersa y solo las longitudes de onda rojas alcanzan la superficie lunar, creando ese característico color carmesí que da nombre a la Luna de Sangre.  A diferencia de los eclipses solares, este fenómeno no presenta ningún riesgo para la vista, por lo que puede observarse a simple vista sin necesidad de protección ocular especial.

Este eclipse será el primer eclipse lunar total de 2026 y está programado para comenzar en la noche del 2 al 3 de marzo, con la fase penumbral iniciándose antes de la medianoche y la fase total alcanzando su máximo alrededor de la madrugada del martes 3 de marzo.  Según cálculos, la fase de totalidad, momento en que la Luna queda completamente inmersa en la umbra, se extenderá por aproximadamente 58 a 82 minutos.

Se estima que unos 2 500 millones de personas en todo el mundo podrán observar alguna fase del eclipse. Las mejores condiciones de visibilidad se darán en zonas del Océano Pacífico, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda y Asia Oriental.

En regiones como Centroamérica, incluidos países como Guatemala, la Luna se podrá observar conforme avance la madrugada, aunque en algunos lugares la Luna podría ocultarse antes de la fase total en el horizonte.

Para quienes no se encuentren en la zona de visibilidad directa o tengan condiciones meteorológicas adversas, el fenómeno también será transmitido en tiempo real por la NASA.

