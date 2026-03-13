Hora del Planeta 2026: Cuándo y cómo unirse al movimiento

Cada año, durante 60 minutos, a lo largo de todo un día, la Tierra siente "ese apagón" que más de prescindir de la luz une al mundo demostrando que nos importa el futuro de nuestra biodiversidad. ¿Te unes? La Hora del Planeta este 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas.
Desde hace 20 años, el World Wide Fund for Nature (WWF) y socios en todo el mundo, organizan "La Hora del Planeta", el momento en que comunidades locales y globales se unen y apagan las luces para demostrar que les importa el futuro de nuestro planeta.
Aunque inició en Sídney, Australia, cada año más personas en el mundo se suman para darle ese respiro al planeta, apagando todas las luces, incluso de emblemáticos monumentos mundiales como el Teatro de Sídney y la Torre Eiffel.
De acuerdo con la WWF, esta nueva edición tiene grandes objetivos:
- Combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad: El gesto simbólico de apagar las luces busca alertar sobre la degradación de la naturaleza y la urgencia de actuar ante la crisis climática.
- Enfoque temático en plásticos: Para 2026, la iniciativa pone un énfasis especial en la lucha contra la contaminación por plásticos, promoviendo hábitos de consumo responsable.
- Acción colectiva y hábitos sostenibles: Se busca que el apagón evolucione hacia un compromiso diario, invitando a las personas a dedicar "una hora al planeta" a través de acciones positivas como restaurar ecosistemas o aprender sobre sostenibilidad.
Apaga las luces, enciende la creatividad
Además de sumarte a esta iniciativa mundial, que busca ganar espacios en la creación de leyes ambientales que protejan los recursos naturales y que luchen contra el cambio climático, durante esta hora puedes conectar con tus seres queridos con actividades "sin luz".
En casa:
- Cena a la luz de las velas: Organiza una "eco-fiesta" o una cena romántica o familiar usando velas de cera natural (evita las de parafina).
- Juegos de mesa o cuentacuentos: Aprovecha para desconectarte de las pantallas y redescubrir juegos de mesa tradicionales o contar historias a oscuras.
- Observación de estrellas: Si el cielo está despejado, sal al balcón o jardín para disfrutar de la reducción de contaminación lumínica.
- Sesión de yoga o meditación: Usa el silencio y la penumbra para una actividad de relajación y reflexión personal.
- Búsqueda del tesoro ecológica: Con una linterna, juega con los niños a encontrar objetos en casa que se puedan reciclar (latas, botellas, cartón).
Actividades educativas y comunitarias:
- Cinefórum ambiental: Ve un documental sobre el cambio climático (antes o después de la hora) y organiza un debate sobre posibles soluciones.
- Talleres de reciclaje: Realiza manualidades utilizando materiales que normalmente tirarías a la basura.
- Limpieza de entornos: Organiza o únete a una jornada de limpieza en un parque, playa o arroyo cercano durante el fin de semana.
- Creación de un huerto: Planta especies nativas en macetas, balcones o un pequeño espacio de jardín para fomentar la biodiversidad local.
Acciones de compromiso a largo plazo:
- Renovación energética: Cambia bombillas viejas por LED ahorradoras y limpia los filtros del aire acondicionado para mayor eficiencia.
- Reducción de plásticos: Comprométete a usar botellas y bolsas reutilizables y a rechazar envases de un solo uso.
- Transporte sostenible: Intenta usar más el transporte público, la bicicleta o caminar en lugar del coche.
- Suma tu hora: Puedes registrar tus actividades en el "Banco de Horas" oficial de la WWF para mostrar tu compromiso con la naturaleza.