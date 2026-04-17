 Celebrando el Día Mundial del Malbec: El Vino Admirado Globalmente
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Día Mundial del Malbec, uno de los vinos más admirados del planeta

Cada 17 de abril se reconoce la variedad de uva que ha ganado prestigio mundial, conoce más sobre su historia y tradición.

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Día Mundial del Malbec, Cortesía
Día Mundial del Malbec / FOTO: Cortesía

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, una jornada dedicada a uno de los vinos más admirados del planeta, símbolo de elegancia e intensidad, que une culturas y paladares a lo largo del mundo. La uva Malbec, que surgió en Cahors, Francia, alcanzó su plenitud en Argentina, donde la cordillera de los Andes le proporciona condiciones únicas, permitiéndole posicionarse como referente global de calidad y sabor.

El Malbec argentino actualmente representa más del 70% del vino exportado por ese país, consolidando su prestigio internacional y conquistando a consumidores dentro y fuera de Latinoamérica. En Guatemala, esta variedad goza de una enorme popularidad y se ubica entre las favoritas en la restauración y el día a día de quienes aprecian la cultura del vino.

Características del Malbec 

El Malbec es un vino tinto reconocido por su color rojo violáceo profundo y un perfil de sabor que destaca por ser cálido, suave y con taninos dulces. Con características muy variantes entre las que sobresalen:

  • Color: Rojo violáceo intenso, a veces llamado "negro" por su concentración.
  • Aromas y sabores: Predominan las frutas rojas y negras maduras (ciruela, cereza negra, mora), con notas secundarias a violetas, chocolate, vainilla y tabaco.
  • Paladar: Posee cuerpo robusto, acidez moderada y taninos dulces o amables, lo que lo hace fácil de beber.

Selección exclusiva de Malbec y maridajes recomendados

Para homenajear esta fecha, te presentamos una selección de etiquetas que reflejan diferentes expresiones y estilos del Malbec, cada una acompañada de maridajes que realzan sus características más atractivas:

  • Malbado: destaca su espíritu joven y vibrante, ideal con carnes a la parrilla, estofados o quesos curados.
  • Doña Paula Single Vineyard Malbec: resalta la intensidad y elegancia del terroir argentino, perfecto para asados y guisos donde su estructura potencia la jugosidad de la carne.
  • Clos de los Siete: combina complejidad y equilibrio, recomendado para maridar con pastas de salsas robustas como boloñesa o empanadas.
  • Achaval Ferrer Malbec: reconocido por su fineza y profundidad, armoniza con carnes rojas, platos a base de hongos o estofados con gran sabor.
  • Cuvelier de los Andes Rosé: opción fresca y versátil que acompaña ensaladas, pescados de sabor sutil y aperitivos.
  • Altos las Hormigas clásico Malbec: se distingue por su perfil fresco y frutal, ideal para carnes blancas a la parrilla, empanadas y pizzas artesanales.


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