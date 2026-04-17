 Ricardo Arjona y Gaby Moreno: Viral Posado en Broadway
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Ricardo Arjona y Gaby Moreno posan juntos en Broadway: la imagen y el mensaje que se vuelven virales

Dos talentos guatemaltecos, un escenario histórico y un mensaje que tocó corazones. Ricardo Arjona y Gaby Moreno protagonizan una imagen que ya le dio la vuelta a redes sociales.

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Gaby Moreno y Ricardo Arjona, Redes sociales
Gaby Moreno y Ricardo Arjona / FOTO: Redes sociales

Una fotografía cargada de emoción y orgullo nacional ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales. En la imagen, Ricardo Arjona aparece abrazando a Gaby Moreno sobre un escenario de Broadway, dejando ver no solo su cercanía, sino también un momento simbólico para Guatemala en el ámbito artístico internacional.

El encuentro tuvo lugar en el teatro donde se presenta el musical Hadestown, producción en la que actualmente participa Gaby Moreno, marcando un importante paso en su carrera.

El mensaje que se hizo viral

Junto a la imagen, Arjona compartió un mensaje que rápidamente se volvió viral por su carga emocional y admiración hacia la artista guatemalteca:

"Inmensamente orgulloso Gaby. De lo mucho que eres y de lo mucho que no sabes que eres. Mi preferida en esta obra maestra de Broadway Hadestown te quiero mucho @gaby_moreno".

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Ricardo Arjona y Gaby Moreno - Redes sociales

Las palabras del cantautor resonaron entre sus seguidores, quienes destacaron no solo el apoyo entre compatriotas, sino también la autenticidad del mensaje, lleno de cariño y reconocimiento.

El orgullo de ver a Guatemala en Broadway

La fotografía no solo muestra un abrazo entre dos artistas, sino que simboliza un momento histórico para muchos guatemaltecos. Ver a dos figuras del país coincidir en Broadway —uno como espectador destacado y la otra como parte del elenco— generó una ola de reacciones cargadas de orgullo.

El escenario detrás de ellos, con su imponente escenografía teatral, refuerza la magnitud del momento: Guatemala presente en uno de los epicentros culturales más importantes del mundo.

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su emoción, resaltando frases como "orgullo chapín" y "dos grandes talentos juntos", convirtiendo la imagen en un símbolo de inspiración para artistas emergentes.

El papel de Gaby Moreno en Hadestown

Gaby Moreno forma parte del elenco del musical Hadestown, una de las producciones más aclamadas de Broadway en los últimos años.

La obra, que mezcla música folk, jazz y blues, narra una reinterpretación de los mitos griegos de Orfeo y Eurídice, y ha sido reconocida con múltiples premios, incluyendo los Tony Awards.

La participación de Moreno ha sido especialmente destacada por su talento vocal y presencia escénica, consolidando su lugar en una de las vitrinas más exigentes del teatro musical a nivel mundial.

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