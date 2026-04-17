Realizan allanamientos en centro de salud de Santa Cruz del Quiché

El Ministerio Público (MP) dio a conocer que este viernes, 17 de abril, está en desarrollo un operativo en el centro de salud de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, el cual se implementó en el marco de una investigación en desarrollo.
Los allanamientos están a cargo de personal de la Fiscalía de Distrito de Quiché, en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente, que trabaja con el acompañamiento de agentes de la Policía Nacional Civil.
El Departamento de Información y Prensa del MP explicó que se está ejecutando una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en esa sede de salud para dar seguimiento a posibles hechos relacionados con peculado culposo e incumplimiento de deberes.
Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no se ha pronunciado con respecto a este tema.