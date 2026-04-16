 VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabal
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VIDEO. Salud revela sustracción de insumos de hospital infantil en Izabal

Los medicamentos sustraídos del hospital "Elisa Martínez" superan los Q165 mil.

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El Ministerio de Salud difundió un video donde se observa la sustracción de insumos en el Hospital Infantil "Elisa Martinez", de Puerto Barrios., MSPAS
El Ministerio de Salud difundió un video donde se observa la sustracción de insumos en el Hospital Infantil "Elisa Martinez", de Puerto Barrios. / FOTO: MSPAS

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este jueves, 16 de abril, acerca de un nuevo caso de sustracción de insumos que fue detectado en uno de los centros hospitalarios a cargo de la entidad. Añadió que se encuentra dando seguimiento al caso.

La cartera expuso que se identificó la sustracción de insumos en el Hospital Nacional Infantil "Elisa Martínez", ubicado en Puerto Barrios, departamento de Izabal. Señaló que los materiales están valorados en 165 mil 481 quetzales, aunque no amplió detalles acerca de qué tipo de elementos se trata.

La institución aseguró que ya fue presentada la denuncia ante las autoridades correspondientes para que se pueda profundizar e identificar a los implicados en el hurto de los insumos destinados a la atención de la población infantil.

Hurto captado en video

El Ministerio de Salud compartió en sus redes sociales un video en el que se refirió a los hechos ocurridos en el hospital "Elisa Martínez" e indicó que se trata de un nuevo caso de corrupción que fue detectado. Asimismo, expuso la forma de operar y mostró las identidades de los implicados.

En la grabación se observa a varias personas que se movilizan en el área de bodega, parqueo e ingreso y salida del recinto hospitalario, entre otros espacios, para concretar el proceso que les permite el retiro de medicamentos y materiales.

"Se tiene documentado cómo un grupo de personas extrae cajas de medicamentos seleccionados, los cuales habían dejado con antelación en la puerta de ingreso de la bodega, para ser trasladados al área de farmacia. Después, por la noche, las cajas de farmacia son trasladadas al baúl de un vehículo", expuso la cartera.

Agregó que se identificaron los patrones conductuales y regulares que se utilizaban para realizar la sustracción de manera coordinada con el personal interno y de seguridad.

La entidad señaló que denunciar estos hechos permite resguardar los medicamentos y asegurar que lleguen a quienes los necesitan. Asimismo, reafirmó su compromiso con la transparencia y el abastecimiento oportuno de medicamentos para brindar una atención digna a los guatemaltecos.

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