Detectan casi 400 emisiones anómalas de certificaciones sanitarias

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) dio a conocer este lunes, 23 de marzo, los resultados de las acciones de transparencia que se han implementado a lo interno de la institución. Entre estos, destacó la detección de emisiones anómalas de certificaciones de inscripciones sanitarias emitidas.
En conferencia de prensa, las autoridades detallaron que entre las anomalías detectadas se encuentra la falsificación de 392 certificados de buenas prácticas en un período de seis meses. Según explicó Mynor Melgar, asesor de la Unidad de Asuntos Internos, unos 189 expedientes fueron tramitados de una forma "exprés", mientras que 21 de estos fueron aprobados en 24 horas.
El funcionario agregó que la persona responsable de realizar los actos era la encargada de 2 mil 191 inscripciones sanitarias de productos afines, directora técnica de 60 establecimientos farmacéuticos y profesional responsable de 13 registros sanitarios vigentes, así como asesora técnica profesional en trámite de tres licencias para manejo de precursores y sustancias químicas.