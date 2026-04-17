Liga Nacional: Comunicaciones a dos puntos del descenso

El futbol mayor de Guatemala se prepara para tener el cierre de la fase de clasificación más dramático en su historia, donde seis equipos luchas por no ser el último descendido a la Liga de Futbol Primera División tras la pérdida de categoría de Deportivo Achuapa. El histórico y único pentacampeón de Guatemala, Comunicaciones, que arrancó el Torneo Clausura 2026 en casillas de descenso (siendo último lugar del acumulado), a falta de dos fechas para concluir la fase regular deberá ir a la pelea por evitar el descenso. Esos sí, en la fecha 21 que jugará el próximo lunes 20 de abril ante Deportivo Guastatoya podría representar su salvación.
La jornada 20 del Clausura 2026, la antepenúltima jornada de la fase regular, dejó grandes emociones en la gran lucha por la salvación: Ganaron los Deportivos Guastatoya y Marquense, situación que les dio ventaja en dicho frente, aunque su salvación aún no es segura.
Malacateco logró un triunfo casi con tintes de milagroso y de una verdadera final al derrotar 2-0 a Cobán Imperial, el marcador mínimo que necesitaba para salir de la zona del descenso tras el lamentable empate entre Mictlán y Mixco en La Asunción. Los "Conejos" mitecos fueron uno de los grandes perdedores ya que falló en casa y tocó zona del descenso por diferencia de gol cuando solo faltan dos partidos para conocer al último descendido.
Achuapa, descendido
Por su parte, el perdedor de la jornada fue el Deportivo Achuapa que, tras la sumatoria de puntos de Mictlán y Malacateco quedaba obligado a ganar en Quetzaltenango para no ser el primer descendido, situación que no ocurrió.
Xelajú terminó imponiéndose 3-0 a Achuapa con anotaciones de Elmer Cardoza y doblete de Harim Quezada.
Esta es la segunda vez, en la historia reciente que, Xelajú hace descender a un equipo a la Primera División, anteriormente lo había hecho con Coatepeque F. C.
Cierre de la fase regular
Faltan dos fechas para el final de la fase de clasificación, donde seis equipos buscan evitar ser el segundo descendido a la Liga Nacional, a continuación, te presentamos los partidos de los clubes involucrados en la danza del descenso:
- Marquense (53 puntos), posición 6: Recibe a Municipal y visita a Guastatoya
- Cobán Imperial (52 puntos), posición 7: Recibe a Achuapa y visita a Xelajú
- Comunicaciones (52 puntos), posición 8: Recibe a Guastatoya y visita a Malacateco
- Guastatoya (50 puntos), posición 9: Visita a Comunicaciones y cierra ante Marquense
- Malacateco (50 puntos), posición 10: Visita a Antigua y recibe a Comunicaciones
- Mictlán (50 puntos), posición 11 (de descenso): Recibe a Xelajú y visita a Aurora.