 Xelajú derrota a Achuapa y lo envía a Primera División
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Xelajú gana, es líder y envía a la Primera División a Achuapa

Una noche redonda para los "Superchivos" en el estadio Mario Camposeco donde lograron el boleto a cuartos de final.

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Xelajú derrotó a Achuapa y lo envío a Primera División
Xelajú derrotó a Achuapa y lo envío a Primera División / FOTO: Wilber Colloy

Xelajú M. C. cerró esta noche en el estadio Mario Camposeco la fecha 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional ante Deportivo Achuapa, club que pierde la categoría a dos fechas de que finalice la fase regular.

Los goles del triunfo esta noche fueron marcados por Elmer Cardoza al 16 y doblete de Harim Quezada al 27 y 54.

Lastimosamente para el conjunto que hoy dirige el uruguayo Álvaro García perdió la categoría y es oficialmente el primero de los dos que deberán jugar la siguiente temporada, la 2026-2027, en la Liga de Futbol Primera División de Guatemala.

Esta es la segunda vez que Xelajú se convierte en verdugo de un equipo ya que en el pasado, venció a Coatepeque y lo descendió a Primera División. Esta noche fue a Achuapa.

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Deportivo Achuapa primer equipo en descender a Liga Primera División, temporada 2025-2026 - EU Digital

Xelajú líder

Con este triunfo, el Xelajú de Roberto Hernández logró llegar a 33 puntos y es líder por mejor diferencia de gol. El segundo puesto es Mixco también con 33 puntos.

Municipal y Comunicaciones comparten el tercero y cuarto lugar, respectivamente, con 32 unidades.

Antigua y Marquense, con 30 puntos, están ubicados en la quinta y sexta casilla, respectivamente.

Cobán Imperial y Guastatoya cierran el top 8 y con ello estarían se ganarían un boleto a cuartos de final.

Matemáticamente, Xelajú y Mixco son los clasificados a cuartos de final de forma anticipada. Prácticamente, Municipal y Comunicaciones serán los siguientes. Antigua y Marquense lo podrían conseguir en la fecha 21.   

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa | Wilber Colloy

Clausura 2026: Xelajú vs. Achuapa / Wilber Colloy

Resultados fecha 20

  • Aurora 0-1 Marquense: Diego Casas
  • Guastatoya 3-0 Antigua: Nelso García, Víctor Ávalos y Keyshwen Arboine
  • Municipal 1-0 Comunicaciones: José Carlos Martínez
  • Mictlán 2-2 Mixco: William Fajardo y Manuel Moreno (autogol) / Kennedy Rocha (24) y Eliser Quiñones
  • Malacateco 2-0 Cobán Imperial: Kevin Ramírez y Ángel López
  • Xelajú 3-0 Achuapa: Elmer Cardoza y Harim Quezada (doblete). 
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Tabla acumulada de la temporada 2025-2026 de l Liga Nacional - EU Digital

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