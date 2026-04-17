Organizaciones internacionales piden transparencia en elección de Fiscal General

Diversas organizaciones internacionales manifestaron su preocupación por el proceso de selección del próximo Fiscal General de Guatemala para el período 2026-2030, destacando la necesidad de que se realice con transparencia, objetividad y apego a estándares constitucionales e internacionales.
A través de un comunicado, las entidades firmantes señalaron que han seguido de cerca el desarrollo del proceso y exhortaron a la Comisión de Postulación a garantizar una evaluación integral de los aspirantes. Subrayaron que es fundamental valorar aspectos como la capacidad profesional, la experiencia, la ética y la honorabilidad de los candidatos.
Asimismo, hicieron énfasis en que la lista final que será presentada al Presidente de la República debe estar conformada únicamente por personas independientes e idóneas, seleccionadas con base en méritos, trayectoria profesional y compromiso con el Estado de Derecho y los derechos humanos. En ese sentido, advirtieron que deben excluirse perfiles con señalamientos de corrupción o sanciones internacionales.
Las organizaciones también expresaron su inquietud ante denuncias penales presentadas contra integrantes de la Comisión de Postulación, lo que, según indicaron, podría constituir intentos de interferir indebidamente en el proceso. Rechazaron este tipo de acciones y señalaron que la elección debe estar libre de presiones externas.
Finalmente, reiteraron que un proceso transparente y bien fundamentado es clave para fortalecer la justicia, la democracia y la protección de los derechos humanos en Guatemala.