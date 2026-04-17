Detienen en Guatemala a extraditable por fraude fiscal

Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron en el principal aeropuerto del país a un hombre de 46 años, quien es requerido por la justicia hondureña por el delito de defraudación fiscal, informaron fuentes oficiales.
El detenido, identificado únicamente como Pedro, de 46 años, fue interceptado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus canales oficiales que la detención responde a una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 26 de febrero. El sindicado fue señalado por las autoridades de Honduras por su presunta vinculación en una red de defraudación al fisco en ese país.
Tras su captura, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para iniciar el proceso legal que determine su entrega a las autoridades de su país, conforme a los tratados vigentes.
El Ministerio de Gobernación (Interior) publicó que, con este arresto, Guatemala suma un total de 23 personas capturadas con órdenes de extradición en lo que va de 2026.
De ese total, 14 personas son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que las otras nueve son reclamadas por ilícitos de diversa índole.
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Otro caso de extradición que relaciona a Honduras y Guatemala
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras concedió la semana pasada la extradición hacia Guatemala de Álvaro Osiris Acosta, un presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por la justicia guatemalteca para cumplir condenas por múltiples delitos.
La decisión fue adoptada por un juez de extradición de primera instancia tras la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, indicó el poder Judicial en un comunicado.
Según la solicitud de extradición, el hondureño fue sentenciado, en una fecha no precisada, por "asesinato, narcoactividad, delitos contra el ambiente y suspensión, alteración del estado civil, uso público de nombre supuesto", detalló el Tribunal Supremo.
El acusado, de acuerdo al expediente, utilizaba al menos cuatro identidades falsas para evadir a la justicia, bajo los alias de William Contreras, José Lagos, Marlon Andrade y Roger Castro, una táctica que le permitió, en el pasado, recuperar su libertad tras detenciones previas.
Acosta fue capturado a mediados de diciembre pasado cuando salía de la cárcel conocida como La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso (este), tras cumplir una condena por delitos no precisados.
Un juez de primera instancia dictó su arresto provisional el mismo día de la detención y ordenó que fuera recluido en La Tolva, donde continuará mientras se concreta su traslado a Guatemala.