Fragancias Adidas Vibes: Energía y Autenticidad en Guatemala

Guatemala continúa posicionándose como un mercado atractivo para las grandes marcas internacionales. En esta ocasión, la reconocida marca Adidas expande su propuesta en el segmento de fragancias con la llegada oficial de Adidas Vibes al país, que gracias a Perfumerías Fetiche, acerca al mercado guatemalteco nuevas experiencias de estilo, frescura y autenticidad.
La presentación de Adidas Vibes representa una nueva etapa para la marca, enfocada especialmente en conectar con las nuevas generaciones a través de aromas modernos, dinámicos y alineados con un estilo de vida urbano. La línea busca transmitir energía, bienestar y personalidad, elementos que forman parte de la esencia de Adidas a nivel global.
El lanzamiento en Guatemala se realizó en el marco del inicio del Bazar de Perfumerías Fetiche, que como tradicionalmente, cada año, trae los mejores precios para las fragancias más codiciadas.
¿Cuál es tu vibra?
La colección incluye diversas fragancias diseñadas para acompañar distintos estados de ánimo y momentos del día, manteniendo el ADN deportivo y moderno que caracteriza a la marca. Además, la propuesta incorpora una imagen juvenil y contemporánea, pensada para conectar con consumidores activos y amantes de las tendencias internacionales.
Esta línea de Eau de Parfum está diseñada con fragancias neurocosméticas que reactivan y elevan tu estado de ánimo según la "vibra" que busques transmitir.
- Energy Drive: Una fragancia potente y luminosa con notas cítricas y amaderadas, ideal para darte un impulso de energía imparable.
- Full Recharge: Pensada para refrescar los sentidos y ofrecer una recarga total de actitud activa durante el día.
- Happy Feels: Una mezcla chispeante orientada a despertar emociones positivas y alegría.
- Chill Zone: Diseñada para momentos de relajación, aportando una vibra de calma y frescura.
Estas fragancias te acompañarán también como Vibes Hair & Body Mist.