 Luchador muere en trágica maniobra de lucha libre: video
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VIDEO. Tragedia en la lucha libre: luchador pierde la vida durante peligrosa maniobra

Un luchador perdió la vida durante una función en Ciudad Juárez luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza al intentar una arriesgada maniobra desde la tercera cuerda. El impactante momento quedó grabado en video.

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Luchador pierde la vida durante peligrosa maniobra, Redes sociales
Luchador pierde la vida durante peligrosa maniobra / FOTO: Redes sociales

La lucha libre mexicana atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse la muerte del luchador independiente Piloto Suicida, quien falleció durante una función en vivo celebrada en la Arena Internacional de Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

El luchador, cuyo nombre real era José Calzada Salazar, tenía 56 años y era reconocido dentro del circuito independiente por su estilo extremo, sus maniobras aéreas y su amplia trayectoria en escenarios nacionales e internacionales.

El fatal accidente ocurrió el pasado 24 de mayo y rápidamente generó conmoción entre aficionados y colegas de la lucha libre.

El accidente quedó grabado en video

De acuerdo con reportes y videos compartidos en redes sociales, Piloto Suicida intentó ejecutar una de sus tradicionales maniobras desde la tercera cuerda durante el combate.

Sin embargo, al momento de lanzarse aparentemente resbaló y cayó de forma violenta directamente sobre su cabeza.

Las imágenes muestran cómo el luchador quedó inmóvil tras el impacto mientras el público y otros participantes reaccionaban con preocupación. El momento generó escenas de tensión dentro de la arena debido a la gravedad del golpe.

Paramédicos intentaron reanimarlo

Tras el accidente, personal médico y paramédicos ingresaron rápidamente al cuadrilátero para brindarle atención de emergencia.

Aunque intentaron reanimarlo durante varios minutos, lamentablemente no lograron salvarle la vida.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron posteriormente al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades acordonaron la arena mientras recopilaban testimonios y revisaban las circunstancias del accidente.

¿Quién era Piloto Suicida?

Piloto Suicida era una figura conocida dentro del circuito independiente de lucha libre mexicana. Durante años destacó por realizar movimientos extremos y arriesgadas maniobras aéreas que le dieron reconocimiento entre los aficionados.

Tuvo importantes participaciones en escenarios de la Comarca Lagunera, especialmente en Torreón, Coahuila y Gómez Palacio, Durango.

Además, logró presentarse en funciones internacionales, incluyendo apariciones en la desaparecida World Championship Wrestling (WCW) en Estados Unidos y presentaciones en Japón.

Muchos compañeros lo recuerdan como un luchador apasionado, entregado al espectáculo y muy querido entre los fanáticos locales.

La lucha libre y sus riesgos

Aunque la lucha libre es considerada uno de los espectáculos deportivos más populares de México, también implica grandes riesgos físicos para quienes la practican.

Golpes, caídas, lesiones cervicales y accidentes durante maniobras aéreas forman parte de los peligros constantes que enfrentan los luchadores.

Especialmente dentro del circuito independiente, donde muchas veces los eventos cuentan con menores recursos de seguridad y atención médica, los riesgos pueden aumentar considerablemente.

La muerte de Piloto Suicida volvió a abrir el debate en redes sociales sobre las medidas de protección y seguridad dentro de las funciones de lucha libre.

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