 Descubre el avión terrestre que sorprende en Guatemala
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¡Ingenio chapín! El avión terrestre que recorre las calles de Guatemala y sorprende a todos

Un peculiar avión terrestre se ha convertido en sensación en redes sociales luego de ser visto recorriendo las rutas de San Marcos.

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Avión, Avión
Avión / FOTO: Avión
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Guatemala vuelve a demostrar que la creatividad chapina no tiene límites y siempre hay ingenio.  Esta vez, un curioso avión que circula por las carreteras de San Marcos ha llamado la atención de internautas y de quienes han tenido la oportunidad de encontrarse con él durante sus recorridos.

Aunque a primera vista parece una aeronave recorriendo las carreteras, en realidad se trata de un avión terrestre creado por mecánicos guatemaltecos. Los mecánicos con ingenio, creatividad y mucho trabajo lograron convertir un vehículo convencional en una experiencia completamente diferente.

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La historia comenzó hace aproximadamente seis años en el taller "El Avioncito", ubicado en la aldea Las Delicias, en el municipio de Tejutla, San Marcos.  Durante sus tiempos libres, un grupo de mecánicos decidió poner a prueba sus habilidades y comenzó a construir esta particular creación.

Sin recurrir a planos industriales, los trabajadores dieron forma al proyecto utilizando sus conocimientos de mecánica y una buena dosis de imaginación.  Poco a poco, el vehículo adquirió la apariencia de un avión hasta convertirse en la llamativa unidad que actualmente recorre distintas rutas del departamento.

Más del avión

Más allá de su peculiar apariencia, el avión terrestre de San Marcos tiene un propósito que ha conquistado especialmente a los más pequeños. El vehículo transporta a niños que disfrutan de los recorridos mientras observan el paisaje a través de sus ventanillas. Para ellos, subir a esta creación significa vivir una experiencia parecida a la de viajar en avión, pero mientras recorren las carreteras guatemaltecas.

Las fotografías y videos del peculiar vehículo han comenzado a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios han destacado la creatividad de los mecánicos y, sobre todo, la felicidad de los pequeños pasajeros.

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La creadora de contenido vivió momentos de terror mientras estaba atrapada en el tráfico, lo cual quedó grabado.

La creación también se ha convertido en una muestra del ingenio chapín, demostrando cómo las ideas que nacen en un taller pueden convertirse en proyectos capaces de llamar la atención de miles de personas. Así, el avión que recorre las calles y rutas de San Marcos, Guatemala, continúa sorprendiendo a quienes se lo encuentran, convirtiéndose en uno de esos particulares inventos que reflejan la creatividad y talento de los guatemaltecos.

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