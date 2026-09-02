Influencer asaltado: robo violento de celular

Un violento robo ocurrido en São Paulo, Brasil, dejó conmocionada a la influencer y creadora de contenido automovilístico Tabata Lenk, quien fue víctima de un delincuente mientras permanecía dentro de su automóvil en medio del tráfico. El asalto ocurrió en plena vía pública y quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo el delincuente aprovecha que el vehículo está detenido para acercarse, romper uno de los vidrios y arrebatarle el teléfono celular a la joven.
El robo ocurrió en cuestión de segundos, dejando a Tabata completamente sorprendida y atemorizada dentro de su automóvil. Luego del asalto, Tabata permaneció dentro del vehículo intentando procesar lo que acababa de ocurrir.
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La creadora de contenido Tabata Lenk fue víctima de un violento robo en Sao Paulo, Brasil, mientras esperaba en el tráfico. En cuestión de segundos, dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercaron a su vehículo y uno de los asaltantes rompió el vidrio del lado del copiloto y sustrajo el celular que se encontraba sobre el tablero. nmásunivisionviral brasil robo saopaulo♬ sonido original - N+ UNIVISION - N+ UNIVISION
La situación provocó una fuerte reacción emocional y la creadora de contenido terminó llorando, visiblemente afectada por el violento episodio. Sin embargo, el robo de su celular no habría sido la única preocupación que enfrentó la joven. Según el relato difundido sobre el caso, después de que le arrebataran el teléfono, Tabata Lenk habría descubierto que se realizó una transferencia bancaria desde su cuenta.
La situación encendió todavía más las alarmas de la influencer, quien aseguró que los delincuentes no conocían su contraseña y que tampoco tendrían acceso a su reconocimiento facial. Esto abrió una interrogante que permanece sin respuesta: ¿cómo pudieron realizar una operación bancaria después de robarle el celular?
Más del robo a la influencer
Hasta el momento no existe información pública suficiente para determinar cómo habría sido autorizada la transferencia, por lo que este aspecto deberá ser esclarecido mediante la investigación correspondiente. El caso de Tabata Lenk también pone sobre la mesa los riesgos relacionados con el robo de teléfonos celulares.
Estos dispositivos actualmente almacenan información personal, fotografías, contactos, correos electrónicos, redes sociales y, en muchos casos, aplicaciones bancarias.
Por ello, especialistas recomiendan que, ante el robo de un celular, se actúe rápidamente: bloquear el dispositivo, contactar al banco, cambiar contraseñas y presentar una denuncia. El caso ocurrido en São Paulo demuestra que el robo de un teléfono puede convertirse en un problema mucho mayor cuando el dispositivo contiene información personal y financiera.