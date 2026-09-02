Destinos para Viajar desde Guatemala en Fiestas Patrias

Con la llegada de las Fiestas Patrias de Guatemala, miles de peronas se preparan para aprovechar el descanso del 15 de septiembre y realizar viajes dentro del país o hacia otros destinos de Centroamérica. Este año, el feriado cae martes, por lo que quienes soliciten el lunes 14 de septiembre a cuenta de vacaciones podrán disfrutar de un fin de semana largo.
De acuerdo con Autobuses Cristóbal Colón, esta temporada suele representar uno de los periodos de mayor movimiento de pasajeros. Lo anterior, debido a que muchas personas aprovechan para reencontrarse con familiares, regresar a sus lugares de origen o descubrir nuevos destinos en países vecinos.
Entre los destinos más visitados durante este periodo destaca Retalhuleu, una alternativa para quienes buscan combinar descanso y entretenimiento. Sus playas del Pacífico y parques temáticos como Xetulul, Xocomil y Xejuyup lo convierten en una opción especialmente atractiva para familias.
Además, este año los viajeros pueden conocer Xetulhá, el parque más nuevo del complejo, inaugurado en julio de 2026. El lugar tiene capacidad para recibir hasta 10 mil visitantes simultáneamente, cuenta con 40 toboganes y presenta un diseño inspirado en la cultura maya.
Más opciones para visitar en Guatemala
Otra opción es Quetzaltenango, donde los visitantes pueden recorrer parques, conocer lugares cercanos al centro y disfrutar de la gastronomía local durante las celebraciones de independencia. Para quienes prefieren naturaleza e historia, Petén ofrece sitios arqueológicos, reservas naturales y el lago, convirtiéndose en una alternativa para desconectarse durante el descanso.
El comunicado también destaca destinos centroamericanos. En El Salvador, Santa Ana ofrece arquitectura, historia y actividades culturales, mientras que La Libertad es una alternativa para quienes prefieren disfrutar de la playa.
En Honduras, Copán Ruinas destaca por su valor cultural y arqueológico, además de su ambiente tranquilo y pintoresco. Para viajar durante esta temporada alta, se recomienda comprar los boletos con anticipación, llegar temprano a la terminal y llevar documentos de identificación vigentes.
Si se cruza una frontera, también es importante verificar previamente los requisitos migratorios.